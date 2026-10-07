Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Η 87χρονη γυναίκα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο από την ημέρα της έξωσης

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Κύμα συμπαράστασης είχε εκδηλωθεί στην Ισπανία για τη Μαρικάρμεν / Βίντεο αρχείου από Δελτίο Ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη γυναίκα-σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
  • Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε 70 χρόνια προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και κοινωνική αναταραχή.
  • Η Μαρικάρμεν είχε κινητικά προβλήματα και αδυνατούσε να πληρώσει το νέο ενοίκιο των 1.600 ευρώ.
  • Η ιστορία της οδήγησε σε πολιτικές εξελίξεις, με τον πρωθυπουργό Σάντσεθ να προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.
  • Η υπόθεση ανέδειξε την πίεση στους μακροχρόνιους ενοικιαστές και την ανάγκη για μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης.

Έφυγε από τη ζωή η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, όπως ανακοίνωσε απόψε το σωματείο ενοικιαστών της Μαδρίτης. Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια είχε πυροδοτήσει οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία.

Ισπανία: Επεισόδια Για Ενοίκια Και Εξώσεις - Video

Το κύμα συμπαράστασης

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της, ενώ χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωναν επί μέρες στο κέντρο της Μαδρίτης, και στη συνέχεια σε άλλες πόλεις, διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση της 87χρονης, αλλά και ζητώντας παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στη χώρα.

«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Οι Ισπανοί στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση

Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν

Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν

Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν

Η υπόθεση της έξωσης της 87χρονης Μαρικάρμεν ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η εκτόξευση των ενοικίων, η αναβάθμιση των περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης έχουν τροφοδοτήσει κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές.

Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές

Μαρικάρμεν - Ισπανία: Η έξωση σε μια 87χρονη με κινητικά προβλήματα

Η 87χρονη γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, μετακινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο και χρειαζόταν βοήθεια στην καθημερινότητά της. 

Το νέο αυξημένο ενοίκιο που της ζητούσαν έφτανε τα 1.600 ευρώ. Αδυνατούσε να καταβάλει ένα τέτοιο ποσό. Της έκαναν έξωση έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που διήρκεσε περισσότερες από επτά ώρες.

Η έξωση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την εύθραυστη υγεία της με αποτέλεσμα να εισαχθεί σε νοσοκομείο.

Η ιστορία της προκάλεσε μεγάλο κύμα συμπαράστασης στην Ισπανία, με χιλιάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν.

«Παλέψτε, συνεχίστε να παλεύετε για ό,τι σας ανήκει»

Ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο, η Μαρικάρμεν συνέχιζε να στέλνει μηνύματα στους ανθρώπους που διαδήλωναν για εκείνη και για το δικαίωμα στη στέγη.

Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν

«Παλέψτε, συνεχίστε να παλεύετε για ό,τι σας ανήκει», ήταν το μήνυμά της.

Μετά την τεράστια κοινωνική πίεση, η εταιρεία που είχε στην ιδιοκτησία της το σπίτι, συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο ενοικίασης. 

Παράλληλα, οι διαδηλώσεις, σε συνδυασμό με την καταψήφιση στο κοινοβούλιο δύο διαταγμάτων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ανάγκασαν τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Η Μαρικάρμεν, μπορεί να μην πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι όπου έζησε επί 70 χρόνια, όμως, δρομολόγησε σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα της.

 

 

 

 

 

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