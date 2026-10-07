Κύμα συμπαράστασης είχε εκδηλωθεί στην Ισπανία για τη Μαρικάρμεν / Βίντεο αρχείου από Δελτίο Ειδήσεων Star

Έφυγε από τη ζωή η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, όπως ανακοίνωσε απόψε το σωματείο ενοικιαστών της Μαδρίτης. Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια είχε πυροδοτήσει οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία.

🚨URGENTE Fallece Maricarmen. Está en la última imagen de la anciana cuando regresó al piso en el que había sido desahuciada. QUE DESCANSE EN PAZ https://t.co/PT5HXuqWLa — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 7, 2026

Το κύμα συμπαράστασης

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της, ενώ χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωναν επί μέρες στο κέντρο της Μαδρίτης, και στη συνέχεια σε άλλες πόλεις, διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση της 87χρονης, αλλά και ζητώντας παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στη χώρα.

Η υπόθεση της έξωσης της 87χρονης Μαρικάρμεν ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η εκτόξευση των ενοικίων, η αναβάθμιση των περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης έχουν τροφοδοτήσει κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές.

Μαρικάρμεν - Ισπανία: Η έξωση σε μια 87χρονη με κινητικά προβλήματα

Η 87χρονη γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, μετακινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο και χρειαζόταν βοήθεια στην καθημερινότητά της.

Το νέο αυξημένο ενοίκιο που της ζητούσαν έφτανε τα 1.600 ευρώ. Αδυνατούσε να καταβάλει ένα τέτοιο ποσό. Της έκαναν έξωση έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που διήρκεσε περισσότερες από επτά ώρες.

‼️ÚLTIMA HORA: Muere los 87 años, antes de volver a su casa, Maricarmen, la mujer que se convirtió en el símbolo de la lucha contra la crisis de la vivienda. ESPAÑA NO PERFONARÁ Y DICTARÁ SENTENCIA EL 29 DE NOVIEMBRE. https://t.co/35rt0sDIUT — Formula Music (@Formula_Music) October 7, 2026

Η έξωση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την εύθραυστη υγεία της με αποτέλεσμα να εισαχθεί σε νοσοκομείο.

Η ιστορία της προκάλεσε μεγάλο κύμα συμπαράστασης στην Ισπανία, με χιλιάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν.

«Παλέψτε, συνεχίστε να παλεύετε για ό,τι σας ανήκει»

Ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο, η Μαρικάρμεν συνέχιζε να στέλνει μηνύματα στους ανθρώπους που διαδήλωναν για εκείνη και για το δικαίωμα στη στέγη.

«Παλέψτε, συνεχίστε να παλεύετε για ό,τι σας ανήκει», ήταν το μήνυμά της.

Μετά την τεράστια κοινωνική πίεση, η εταιρεία που είχε στην ιδιοκτησία της το σπίτι, συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο ενοικίασης.

Παράλληλα, οι διαδηλώσεις, σε συνδυασμό με την καταψήφιση στο κοινοβούλιο δύο διαταγμάτων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ανάγκασαν τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Η Μαρικάρμεν, μπορεί να μην πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι όπου έζησε επί 70 χρόνια, όμως, δρομολόγησε σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα της.