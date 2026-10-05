Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές

Η στεγαστική κρίση «ρίχνει» την κυβέρνηση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου, εν μέσω διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση.
  • Η απόφαση προήλθε από την αποτυχία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει στήριξη για μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης στο Κογκρέσο.
  • Ο Σάντσεθ βρίσκεται στην εξουσία από τον Ιούνιο του 2018 και οι εκλογές δεν αναμένονταν πριν το καλοκαίρι του 2027.
  • Το Λαϊκό Κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αλλά πιθανόν θα χρειαστεί στήριξη από το ακροδεξιό Vox για σχηματισμό κυβέρνησης.

Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, εν μέσω μεγάλων διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση

«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Οι Ισπανοί στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το BBC, ο Ισπανός πρωθυπουργός σε διάγγελμά του, ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προσφύγει στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου.

Ο Σάντσεθ στο διάγγελμα του υποστήριξε ότι, παρά τις πολλαπλές κρίσεις των τελευταίων ετών, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση συνασπισμού έχει καταγράψει επιτυχίες, με την ισπανική οικονομία να συνεχίζει να αναπτύσσεται.

«Η Ισπανία έχει γίνει παγκόσμιο παράδειγμα ειρήνης, φεμινισμού και ευημερίας», δήλωσε, τονίζοντας ότι για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων χρειάζεται «μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία».

Η στεγαστική κρίση «ρίχνει» την κυβέρνηση της Ισπανίας

Η απόφαση για πρόωρες εκλογές ήρθε μετά την αποτυχία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη στο Κογκρέσο για πακέτο μέτρων αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Οι προτάσεις, μεταξύ άλλων, προέβλεπαν απαγόρευση των εξώσεων, όμως καταψηφίστηκαν καθώς ο Σάντσεθ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ούτε τους συμμάχους του ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Σάντσεθ βρίσκεται στην πρωθυπουργία από τον Ιούνιο του 2018, ενώ οι εκλογές κανονικά δεν αναμένονταν πριν από το καλοκαίρι του 2027.

Στις εκλογές του 2023, το Λαϊκό Κόμμα είχε κερδίσει τις περισσότερες έδρες, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Ο Σάντσεθ παρέμεινε στην εξουσία μετά από συμφωνίες με κόμματα της Αριστεράς και τη στήριξη Καταλανών και Βάσκων εθνικιστών και υποστηρικτών της ανεξαρτησίας.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν σήμερα το Λαϊκό Κόμμα ως πιθανότερο πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, αν και για τον σχηματισμό κυβέρνησης αναμένεται να χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού Vox.

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