Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μια σύνοδο κορυφής την Πέμπτη στην Κίνα.

Οι Σι και Πούτιν συναντήθηκαν για συνομιλίες στην Σεντζέν με την ευκαιρία της συνόδου των ηγετών των 21 μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Οι ηγέτες των δύο ασιατικών δυνάμεων θα έχουν αύριο, Πέμπτη, στις 14:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) ένα χωρίς προηγούμενο ραντεβού με τον Τραμπ, το οποίο θα παρακολουθηθεί με τη μεγαλύτερη προσοχή σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων στον κόσμο, ιδιαίτερα από παίκτες οι οποίοι ανησυχούν για ενδεχόμενες διευθετήσεις σε βάρος τους, όπως η Ουκρανία, η Ευρώπη ή η Ταϊβάν.

Στην Κίνα ο Τραμπ για την ιστορική συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ - Πούτιν / Φωτογραφία AP (Mark Schiefelbein)

Τι αναμένεται από τη συνάντηση Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ - Τραμπ

Η διεξαγωγή της συνόδου κορυφής έχει προκαλέσει παραλληλισμούς με μια δεύτερη Γιάλτα, σε αναφορά στη διάσκεψη του 1945 με τους τότε ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία είχε θέσει τις βάσεις της σοβιετικής κυριαρχίας στην Ανατολική Ευρώπη και χαράξει τις μελλοντικές γραμμές του μετώπου του Ψυχρού Πολέμου. Οι ειδικοί προειδοποιούν εντούτοις ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε επίσης να μην καταλήξει σε σπουδαία πράγματα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι αναμένει μια συνάντηση «μεγάλης χρησιμότητας», σε ομιλία που εκφώνησε σήμερα το πρωί στη Σεντζέν ενώπιον επικεφαλής επιχειρήσεων. Η παρουσία του σηματοδοτεί την επιστροφή του, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια, σε μια διπλωματική συνάντηση παρουσία δυτικών ηγετών.

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι εδώ και πάνω από 10 χρόνια οι δυτικές κυρώσεις με στόχο τη Μόσχα έχουν αποτύχει να «καταστρέψουν» την οικονομία της χώρας του και απέρριψε τις πολιτικές που βασίζονται «στην απομόνωση» και «στα τελεσίγραφα».

Η ημερήσια διάταξη της τριμερούς συνόδου δεν είναι ξεκάθαρη. Η Κίνα, η οποία για καιρό δεν είχε αναφερθεί η ίδια στη διεξαγωγή της, δεν έχει διευκρινίσει το περιεχόμενό της, έχοντας μόνο κάνει λόγο για «την παγκόσμια ειρήνη» και τη «στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να μιλήσει για αποπυρηνικοποίηση και για τον πόλεμο στο Ιράν, πριν τη Δευτέρα ότι θα θιγεί επίσης το θέμα της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο επικαλέσθηκε τις μνήμες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου για να προωθήσει τη σύνοδο κορυφής, χωρίς να διευκρινίσει την ημερήσια διάταξή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε μια επιπλέον δόση αβεβαιότητας επικαλούμενος, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Κίνα, την πιθανότητα να συναντηθεί με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «θα ήθελε» να έρθει κι αυτός στην Σεντζέν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.



