Είναι το αξεσουάρ που μπορεί να αναδείξει ακόμη και το πιο λιτό παλτό, προσθέτοντας μια ενδιαφέρουσα στιλιστική αντίθεση

Τα αξεσουάρ έχουν τη δύναμη να αλλάζουν την εικόνα ενός outfit χωρίς να χρειάζεται να ανανεώσεις ολόκληρη την γκαρνταρόμπα σου. Μια τσάντα με ιδιαίτερη υφή, ένα ζευγάρι oversized γυαλιά ή ένα elegant κασκόλ σε απρόσμενη απόχρωση αρκούν για να δώσουν νέα πνοή στα κομμάτια που ήδη φοράς.

Ειδικά τον χειμώνα, το κασκόλ αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο: Προστατεύει από το κρύο, προσφέρει ζεστασιά, αναβαθμίζει το layering και γίνεται ο πιο εύκολος τρόπος να πειραματιστείς με το προσωπικό σου στιλ.

Από τα διαχρονικά paisley μοτίβα μέχρι τις πλούσιες βελούδινες υφές, δες παρακάτω τους πιο cool συνδυασμούς που θα αναβαθμίσουν το αγαπημένο σου αξεσουάρ.

Puffer

Με πλούσιο όγκο και γλυπτική φόρμα, το oversized κασκόλ γίνεται το αξεσουάρ που μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη χειμερινή εμφάνιση. Στις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 των οίκων Loewe, Celine και Toteme, τα XL κασκόλ ξεχώρισαν στην πασαρέλα, λειτουργώντας σχεδόν σαν αυτόνομο πανωφόρι. Φόρεσέ τα πάνω από ένα απλό μάλλινο παλτό ή ένα σακάκι και άφησέ τα να γίνουν το επίκεντρο του look.

Δερμάτινο

Το δέρμα κατακτά το αξεσουάρ του χειμώνα με μια πιο σύγχρονη και δυναμική διάθεση. Ο οίκος Givenchy παρουσίασε ένα μικρότερο σχέδιο σε έντονο cobalt blue, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα πιο διακριτικό αξεσουάρ μπορεί να τραβήξει την προσοχή χάρη στο υλικό και το χρώμα του. Μια τόσο ιδιαίτερη λεπτομέρεια αρκεί για να δώσει νέα εικόνα στα πιο απλά κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου