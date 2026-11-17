Νωρίτερα φαίνεται θα καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους δικαιούχους.

Αν και ο αρχικός προγραμματισμός ανέφερε ότι θα μπει στους λογαριασμούς μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να καταβληθεί ακόμα και αυτή την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία.

Το υπουργείο προχωρά τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η οικονομική ενίσχυση να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το συντομότερο δυνατό. Εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως, την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου, όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 400 ευρώ

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης άτομα άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, χωρίς να έχουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Η ενίσχυση καλύπτει επίσης:

Άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για τις κατηγορίες δικαιούχων που προβλέπει η ρύθμιση δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Η χορήγηση του ποσού δεν εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης, το οικογενειακό εισόδημα ή την ακίνητη περιουσία.

Παράλληλα, τα 400 ευρώ θα καταβληθούν ολόκληρα, καθώς η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη. Δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς φορείς.