Παράταση στην επιδότηση καυσίμων

Τι ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Engin Akyurt)
Παράταση Στην Επιδότηση Καυσίμων Έως Τέλη Νοεμβρίου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επιδότηση καυσίμων παρατείνεται από 16 έως 30 Νοεμβρίου 2026, με όφελος 20 λεπτά για πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για αμόλυβδη βενζίνη.
  • Η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 40 λεπτά για πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για πετρέλαιο κίνησης, λόγω πρόσθετων εκπτώσεων από διυλιστήρια.
  • Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.
  • Η κυβέρνηση έχει δαπανήσει 1,49 δισ. ευρώ για μέτρα στήριξης κατά της ενεργειακής κρίσης.
  • Αύξηση επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και διεύρυνση επιστροφής ενοικίου για 1 εκατ. ενοικιαστές.

Η επιδότηση στα καύσιμα παρατείνεται για δύο ακόμη εβδομάδες, από τις 16 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Καύσιμα: Παρατείνεται έως τέλος Νοεμβρίου η επιδότηση

«Η μερική αποκλιμάκωση που έχει παρατηρηθεί στη συγκεκριμένη αγορά τις τελευταίες μέρες χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα ως προς τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις», δήλωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 

Το όφελος για τον καταναλωτή παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, όπως ίσχυσε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. 

Στην κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας τονίζεται ότι η απόφαση ελήφθη παρά τη μείωση των τιμών πώλησης, λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης στις διεθνείς τιμές καυσίμων και της «υψηλής αβεβαιότητας» για τις πρόσφατες διακυμάνσεις. 

Με αυτά τα δεδομένα, από την 16η έως και τις 30 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής: 

  • 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. 
  • 15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. 
  • 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. 

Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης MOTOR OIL και HELLENiQ ENERGY (πρώην ΕΛΠΕ) συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. 

Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. 

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. Ευρώ. 

Ποια είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης 

Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου. 

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης έως σήμερα αναλύονται ως : 

  • Επιδοτήσεις καυσίμων στο δίκτυο με εκτιμώμενο κόστος 318 εκατ. ευρώ: (α) Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τον Απρίλιο και Μάϊο, 15 λεπτά για τον Ιούνιο, 10 λεπτά για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο και 15 λεπτά για τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, (β) επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο και (γ) επιδότηση της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στο δίκτυο με 10 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο. 
  • Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 κατά 30% με εκτιμώμενο κόστος 52 εκατ. ευρώ. 
  • Έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο του 2026 που καταλαμβάνει το 80% των οικογενειών με παιδιά (1 εκατ. νοικοκυριά), με κόστος 232 εκατ. ευρώ. 
  • Κάρτα καυσίμων (fuel pass) για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026 ύψους 60 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές και 50 στην υπόλοιπη Ελλάδα με κόστος 113 εκατ. ευρώ. 
  • Επιδότηση λιπασμάτων στο ύψος 15% των τιμολογίων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την περίοδο 15 Μαρτίου-31 Αυγούστου 2026, με κόστος 48 εκατ. ευρώ. 
  • Αποζημίωση ακτοπλοϊκών για υποχρεωτικές χρεώσεις εισιτηρίων με ετήσιο κόστος 60 εκατ. ευρώ και επιδότηση για τις αγορές ναυτιλιακών καυσίμων για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου με εκτιμώμενο κόστος 32 εκατ. ευρώ. 
  • Επιδότηση βιομηχανικού ρεύματος βάσει του πλαισίου CISAF/METSAF, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπό τον όρο τουλάχιστον 50% της επιδότησης να κατευθυνθεί σε επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και το ενεργειακό κόστος, με εκτιμώμενο κόστος 95 εκατ. ευρώ (επιβαρύνει το 2027). 
  • Αύξηση των ορίων εισοδήματος για επιστροφή ενοικίου (από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ και από τα 28.000 στα 35.000 συν 5.000 ευρώ το κάθε παιδί και για μονογονεϊκές 39.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο), καταλαμβάνει το 85% των ενοικιαστών (περίπου 70.000 ενοικιαστές επιπλέον, συνολικά 1 εκατ. ενοικιαστές), με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ. 
  • Τον Απρίλιο ανακοινώθηκε διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα 250 ευρώ (ώστε να καταλαμβάνει το 85% των συνταξιούχων). Επίσης ανακοινώθηκε η αύξηση της επιδότησης στα 300 ευρώ, με επιπλέον ετήσιο κόστος 215 εκατ. ευρώ. Με την διεύρυνση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (2,2 εκατ. δικαιούχοι συνολικά) και την αύξηση σε 400 ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, το επιπλέον κόστος σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 516 εκατ. ευρώ. 
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