Χριστίνα Χριστοφή και Άνχελ από MasterChef: «Περιμένουμε αγοράκι!»

Όσα αποκάλυψε το ζευγάρι των μαγείρων στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.26 , 13:25 Μαζωνάκης: Οι συγγενείς του μετέφεραν τα πράγματά του από τη βίλα του
16.11.26 , 13:21 Νόβακ Τζόκοβιτς: Διαβάζει ευλαβικά την προσευχή στο Άγιον Όρος
16.11.26 , 13:21 Άγιος Δημήτριος: Στα ίχνη του άνδρα που επιτίθεται σε ανήλικες η ΕΛ.ΑΣ.
16.11.26 , 13:16 Μενεγάκη: «Από την τηλεόραση εισέπραξα πολλή αγάπη και πολλά χρήματα»
16.11.26 , 13:15 Δημήτρης Λαγούτης: To Εθνικό, οι διάσημοι γονείς & το Φεστιβάλ Βενετίας
16.11.26 , 13:13 Kιτ επιβίωσης με τρόφιμα 20ετίας και νερό που λήγει σε 50 χρόνια
16.11.26 , 13:00 Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, στο Θέατρο Σοφούλη
16.11.26 , 12:55 Τραϊάνα Ανανία: Δε φοβάται τις αλλαγές στα μαλλιά της – Το ιδιαίτερο look
16.11.26 , 12:44 Πολυτεχνείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
16.11.26 , 12:26 Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!
16.11.26 , 12:25 Μελίνα Νικολαΐδη: Η τολμηρή βραδινή εμφάνιση με μίνι μαύρο φόρεμα
16.11.26 , 12:12 H AVIN στηρίζει το Make-A-Wish και 10πλασιάζει τους πόντους στα πρατήρια
16.11.26 , 12:04 63χρονη κατηγορεί τη γιατρό του Κολωνακίου για βλάβη μετά από πλασμαφαίρεση
16.11.26 , 12:00 Σίσσυ Χρηστίδου: «Του γέμισα την κατάψυξη - Για τη λάντζα δε συζητάω»
16.11.26 , 12:00 Aυτός είναι ο πιο trendy τρόπος για να φορέσεις το κασκόλ φέτος τον χειμώνα
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» από Ελληνίδα τραγουδίστρια
Άση Μπήλιου: Αυτά τα 5 ζώδια είναι τα τυχερά της σημερινής ημέρας
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!
Μάρα Ζαχαρέα: Κομψή εμφάνιση σε βάπτιση, μαζί με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Πολυτεχνείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
«Μην παίρνετε τα μάτια από τα παιδιά» - Συγκλονίζει ο πατέρας του βρέφους
Πανελλαδική απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Μενεγάκη: «Από την τηλεόραση εισέπραξα πολλή αγάπη και πολλά χρήματα»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Χριστοφή και ο Άνχελ από το MasterChef περιμένουν αγοράκι, που θα γεννηθεί τον Ιανουάριο.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε στο MasterChef 2024, αν και κράτησαν τη σχέση τους διακριτική κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
  • Η Χριστίνα είναι 7,5 μηνών έγκυος και ανησυχεί για τη συνδυαστική διαχείριση δουλειάς και μητρότητας.
  • Ο Άνχελ, ρομαντικός και διεκδικητικός, γοητεύτηκε από την καλοσύνη της Χριστίνας.
  • Το ζευγάρι ζει μόνιμα στη Λεμεσό και ανυπομονεί να υποδεχθεί τον γιο τους.

Ένα νέο, υπέροχο κεφάλαιο γεμάτο χαρά και συγκίνηση έχει ανοίξει για τη Χριστίνα Χριστοφή και τον Άνχελ, οι οποίοι ετοιμάζονται να κρατήσουν αγκαλιά το πρώτο τους παιδάκι.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε στις κουζίνες του MasterChef 2024, μίλησε ζωντανά από τη Λεμεσό, αποκαλύπτοντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, όλες τις λεπτομέρειες για το χαρμόσυνο γεγονός, το φύλο του μωρού αλλά και την ιστορία του έρωτά τους.

Χριστίνα Χριστοφή και Άνχελ από MasterChef: «Περιμένουμε αγοράκι!»

Η γνωριμία στο MasterChef και η εξέλιξη της σχέσης

Η χημεία ανάμεσα στη Χριστίνα και τον Άνχελ στις κουζίνες στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής δεν είχε περάσει απαρατήρητη, παρότι οι ίδιοι επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόπους και να μην προβάλουν ανοιχτά τη σχέση τους όσο διαρκούσε το παιχνίδι. Δύο χρόνια μετά την τηλεοπτική τους συνάντηση, η κοινή τους πορεία επισφραγίζεται με τον πιο όμορφο τρόπο. 

Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!

Όπως σχολίασαν χιουμοριστικά οι συντελεστές της εκπομπής με τη συμβολή του πρώην συμπαίκτη τους, Χρήστου Μοίρα, ο Άνχελ αποδείχθηκε ιδιαίτερα «διεκδικητικός» και ρομαντικός, με τον ίδιο τον σεφ να εξομολογείται τελικά τι τον γοήτευσε στη σύντροφό του: «Αυτό που με γοήτευσε στη Χριστίνα ήταν ο χαρακτήρας της. Ήταν από τη στιγμή που είδες έναν άνθρωπο που είχε πάρα πολλή καλοσύνη μέσα της, και είναι κάτι σπάνιο που δεν βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα στις μέρες μας, και αυτό ήταν κάτι για μένα πάρα πολύ ελκυστικό».

Χριστίνα Χριστοφή και Άνχελ από MasterChef: «Περιμένουμε αγοράκι!»

Έρχεται αγοράκι τον Ιανουάριο

Η Χριστίνα, η οποία είναι 7,5 μηνών έγκυος, αποκάλυψε πως το μωράκι τους είναι αγοράκι αι αναμένεται να γεννηθεί μέσα στον Ιανουάριο, συμπίπτοντας μάλιστα χρονικά με την πρεμιέρα του νέου κύκλου του MasterChef!

MasterChef - Άνχελ: «Με βλέπω να πηγαίνω προς Κύπρο... !»

Αναφερόμενη στις προετοιμασίες και το άγχος της νέας καθημερινότητας, η μέλλουσα μαμά δήλωσε:«Έχω λίγο άγχος επειδή γενικότερα δεν κάθομαι σε έναν τόπο, οπότε είμαι όλη μέρα δουλειά, από εδώ, από εκεί, και έχω άγχος πώς θα καταφέρω να συνδυάσω τη δουλειά και το μωράκι, αλλά νομίζω θα βρούμε τον τρόπο».

Έτσι ανακοίνωσε η Χριστίνα Χριστοφή την εγκυμοσύνη της

Όσο για το ποιος θα αναλάβει τη μαγειρική στο σπίτι για το μωρό, η Χριστίνα ανέφερε χαριτολογώντας πως, επειδή ο Άνχελ θα βρίσκεται στο εστιατόριο τις περισσότερες ώρες, το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει αναγκαστικά στη μαμά! Ακόμα, όταν η συζήτηση έφτασε στους πιθανούς νονούς από τον χώρο του παιχνιδιού, η Χριστίνα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προτείνει τον Πάνο Ιωαννίδη.

Το ζευγάρι ζει πλέον μόνιμα στη Λεμεσό, απολαμβάνοντας τη νέα αυτή πραγματικότητα και ανυπομονώντας να υποδεχθούν τον γιο τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
 |
MASTERCHEF
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
MASTERCHEF 2024
 |
ΑΝΧΕΛ ΣΑΧΠΑΤΖΗΣ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημήτρης Λαγούτης: To Εθνικό, οι διάσημοι γονείς & το instagram του
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Λαγούτης: To Εθνικό, οι διάσημοι γονείς & το Φεστιβάλ Βενετίας
Τραϊάνα Ανανία
Celebrities & Gossip Νεα
Τραϊάνα Ανανία: Δε φοβάται τις αλλαγές στα μαλλιά της – Το ιδιαίτερο look
Παναγιώτης Αρκουμανέας - Εύα Αντωνοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!
Μελίνα Νικολαΐδη
Celebrities & Gossip Νεα
Μελίνα Νικολαΐδη: Η τολμηρή βραδινή εμφάνιση με μίνι μαύρο φόρεμα
Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: «Του γέμισα την κατάψυξη - Για τη λάντζα δε συζητάω»
Πέτρος Ξεκούκης
Celebrities & Gossip Νεα
Έλληνας ηθοποιός: «Έφτιαξα τον τάφο μου. Ξάπλωσα και μου φάνηκε στενός»
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» στο σπίτι Ελληνίδας σταρ
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» από Ελληνίδα τραγουδίστρια
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Η Ξένια έχει στιλ από κούνια! Η γλυκιά στιγμή μπαμπά και κόρης
Φαίη Ξυλά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Ξυλά σε Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δε νομίζω να παντρευόμουν ξανά»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top