Ένα νέο, υπέροχο κεφάλαιο γεμάτο χαρά και συγκίνηση έχει ανοίξει για τη Χριστίνα Χριστοφή και τον Άνχελ, οι οποίοι ετοιμάζονται να κρατήσουν αγκαλιά το πρώτο τους παιδάκι.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε στις κουζίνες του MasterChef 2024, μίλησε ζωντανά από τη Λεμεσό, αποκαλύπτοντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, όλες τις λεπτομέρειες για το χαρμόσυνο γεγονός, το φύλο του μωρού αλλά και την ιστορία του έρωτά τους.

Η γνωριμία στο MasterChef και η εξέλιξη της σχέσης

Η χημεία ανάμεσα στη Χριστίνα και τον Άνχελ στις κουζίνες στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής δεν είχε περάσει απαρατήρητη, παρότι οι ίδιοι επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόπους και να μην προβάλουν ανοιχτά τη σχέση τους όσο διαρκούσε το παιχνίδι. Δύο χρόνια μετά την τηλεοπτική τους συνάντηση, η κοινή τους πορεία επισφραγίζεται με τον πιο όμορφο τρόπο.

Όπως σχολίασαν χιουμοριστικά οι συντελεστές της εκπομπής με τη συμβολή του πρώην συμπαίκτη τους, Χρήστου Μοίρα, ο Άνχελ αποδείχθηκε ιδιαίτερα «διεκδικητικός» και ρομαντικός, με τον ίδιο τον σεφ να εξομολογείται τελικά τι τον γοήτευσε στη σύντροφό του: «Αυτό που με γοήτευσε στη Χριστίνα ήταν ο χαρακτήρας της. Ήταν από τη στιγμή που είδες έναν άνθρωπο που είχε πάρα πολλή καλοσύνη μέσα της, και είναι κάτι σπάνιο που δεν βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα στις μέρες μας, και αυτό ήταν κάτι για μένα πάρα πολύ ελκυστικό».

Έρχεται αγοράκι τον Ιανουάριο

Η Χριστίνα, η οποία είναι 7,5 μηνών έγκυος, αποκάλυψε πως το μωράκι τους είναι αγοράκι αι αναμένεται να γεννηθεί μέσα στον Ιανουάριο, συμπίπτοντας μάλιστα χρονικά με την πρεμιέρα του νέου κύκλου του MasterChef!

Αναφερόμενη στις προετοιμασίες και το άγχος της νέας καθημερινότητας, η μέλλουσα μαμά δήλωσε:«Έχω λίγο άγχος επειδή γενικότερα δεν κάθομαι σε έναν τόπο, οπότε είμαι όλη μέρα δουλειά, από εδώ, από εκεί, και έχω άγχος πώς θα καταφέρω να συνδυάσω τη δουλειά και το μωράκι, αλλά νομίζω θα βρούμε τον τρόπο».

Έτσι ανακοίνωσε η Χριστίνα Χριστοφή την εγκυμοσύνη της

Όσο για το ποιος θα αναλάβει τη μαγειρική στο σπίτι για το μωρό, η Χριστίνα ανέφερε χαριτολογώντας πως, επειδή ο Άνχελ θα βρίσκεται στο εστιατόριο τις περισσότερες ώρες, το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει αναγκαστικά στη μαμά! Ακόμα, όταν η συζήτηση έφτασε στους πιθανούς νονούς από τον χώρο του παιχνιδιού, η Χριστίνα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προτείνει τον Πάνο Ιωαννίδη.

Το ζευγάρι ζει πλέον μόνιμα στη Λεμεσό, απολαμβάνοντας τη νέα αυτή πραγματικότητα και ανυπομονώντας να υποδεχθούν τον γιο τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα