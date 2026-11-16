«Ο Τέλειος Φόνος»: Black Friday στην πιο ωραία αστυνομική ιστορία

Για δεύτερη σεζόν στο Θέατρο Eliart, βασισμένο στο θρυλικό έργο του Χίτσκοκ

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Ο Τέλειος Φόνος
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Το αριστοτεχνικό αστυνομικό θρίλερ του Φρέντερικ Νοτ, «Ο Τέλειος Φόνος», που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Dial M for Murder», ανεβαίνει φέτος στο Θέατρο Ελιάρτ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

«Ο Τέλειος Φόνος»: Black Friday στην πιο ωραία αστυνομική ιστορία

Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν – ένα παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν. Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα.

«Ο Τέλειος Φόνος»: Black Friday στην πιο ωραία αστυνομική ιστορία

Γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Σκηνικό – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης
Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης
Μουσική επιμέλεια: Joniman
Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη
Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου
Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης
Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης

«Ο Τέλειος Φόνος»: Black Friday στην πιο ωραία αστυνομική ιστορία

INFO

Θέατρο ELIART
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα | Τ.:210 347 7677
Παρασκευή: 21:00 | Σάββατο: 18:00 & 21:00 | Κυριακή: 18:00
Διάρκεια: 90 λεπτά

«Ο Τέλειος Φόνος»: Black Friday στην πιο ωραία αστυνομική ιστορία

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Black Friday: 12€
Τιμές εισιτηρίων: 21 € κανονικό, 18 € μειωμένο 
 

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