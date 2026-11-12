Το Release Athens υποδέχεται τον sombr, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

Ένας από τους πλέον ανερχόμενους καλλιτέχνες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

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Το Release Athens 2027 υποδέχεται τον sombr, το Σάββατο 12 Ιουνίου στο Markopoulo Complex. Με δισεκατομμύρια streams, μια υποψηφιότητα για Grammy και sold out περιοδείες σε όλο τον κόσμο, η πιο λαμπερή αποκάλυψη της παγκόσμιας σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, σε μια από τις κορυφαίες συναυλιακές στιγμές του καλοκαιριού.

Το Release Athens υποδέχεται τον sombr, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Από ένα αυτοσχέδιο στούντιο στο υπνοδωμάτιό του στο Lower East Side μέχρι τις sold out σκηνές σε όλο τον κόσμο, η διαδρομή του sombr είναι από τις πιο εντυπωσιακές της νέας γενιάς. Ο Shane Boose, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και ήρθε σε επαφή με την κλασική μουσική από μικρή ηλικία. Έφηβος ακόμα, άρχισε να γράφει και να ηχογραφεί τα δικά του τραγούδια, ενώ παράλληλα σπούδαζε φωνητική στο φημισμένο LaGuardia High School. Το 2022, το “Caroline” έγινε viral και έφερε την πρώτη μεγάλη επιτυχία στον νεαρό τραγουδοποιό.

Ακολούθησαν το EP In Another Life (2023) και η συνεργασία του με τον παραγωγό Tony Berg (Phoebe Bridgers, The Replacements), αλλά η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε με το “Back to Friends”. Το τραγούδι έφτασε στο Νο. 1 των Spotify Global και US charts και στο Νο. 7 του Billboard Hot 100, ενώ έχει πλέον ξεπεράσει τα 2,3 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα. Αντίστοιχη υποδοχή γνώρισαν τα “Undressed” και “12 to 12”. Τον Αύγουστο του 2025 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του, I Barely Know Her, με τα τρία αυτά singles να βρίσκονται ταυτόχρονα στο Billboard Hot 100 και τον δίσκο να κατακτά θέση στο Top 10 του Billboard 200.

Το Release Athens υποδέχεται τον sombr, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

Η απήχηση αυτή μεταφέρθηκε με εντυπωσιακό τρόπο και στη σκηνή. Οι πρώτες headline εμφανίσεις του σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία έγιναν sold out, όπως και η μεγάλη φετινή ευρωπαϊκή περιοδεία του. Μετά τη νίκη του στην κατηγορία Best Alternative στα MTV Video Music Awards το 2025, φέτος κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best New Artist, και τον Απρίλιο έκανε το ντεμπούτο του στο Coachella. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, η οποία περιλαμβάνει και δύο μεγάλες βραδιές στο Madison Square Garden.

Το Σάββατο 12 Ιουνίου, στο Markopoulo Complex, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά έναν καλλιτέχνη που, σε ηλικία μόλις 21 ετών, έχει γίνει μία από τις πιο περιζήτητες φωνές της παγκόσμιας σκηνής και ήδη διαγράφει μια τόσο εντυπωσιακή πορεία που τον καθιερώνει ως έναν από τους μεγαλύτερους pop stars της εποχής του.

Το Release Athens υποδέχεται τον sombr, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

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Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €65 και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα €70, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €250.

Το Release Athens υποδέχεται τον sombr, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

•    Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
•    Open-bar
•    Ξεχωριστή πύλη εισόδου
•    Ιδιωτικό parking
•    Ξεχωριστές τουαλέτες
•    Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000
Online: releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Το Release Athens υποδέχεται τον sombr, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

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Το Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχτεί  μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει  ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τ.μ., επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Παράλληλα, η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στον χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας τα πρώτα acts με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον. 

Ο χώρος διαθέτει επίσης εξαιρετικά μεγάλο parking, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων,  ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και κοντινών σταθμών Μετρό, από και προς τους οποίους θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, διευκολύνουν την πρόσβαση από διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

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