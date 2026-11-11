Δύο επιπλέον εμφανίσεις για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη στον Σταυρό του Νότου

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιβεβαιώνει τη σχέση της με το αθηναϊκό κοινό

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Ζουγανέλη Σταυρός του Νότου
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Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επέστρεψε δυναμικά στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή σχέση της με το αθηναϊκό κοινό, που θα την απολαμβάνει εκεί για όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου, ενώ προστίθενται και δύο ακόμη μουσικά ραντεβού, την Κυριακή 22 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη φτιάχνει τον δικό της μουσικό κόσμο, με τραγούδια που ξυπνούν ή και γεννούν νέες αναμνήσεις! Με τη ροκ και ποπ εκδοχή της, αλλά και τις μοναδικές λαϊκές στιγμές της, μας παρασύρει σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα στη θάλασσα της μουσικής και της ψυχής της.

Δύο επιπλέον εμφανίσεις για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη στον Σταυρό του Νότου

Γιατί ξέρει και μπορεί!

Από την «Επιμονή» και το «Έλα» μέχρι το «Μακριά μου να φύγεις» και τις «Ακρογιαλιές Δειλινά», η Ελεωνόρα υπόσχεται μουσικές ανατροπές και εκπλήξεις, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν και κάποια από τα ολοκαίνουργια τραγούδια της επερχόμενης δισκογραφικής της δουλειάς, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά ζωντανά στον Σταυρό του Νότου.

Μαζί της ο Σταύρος Νιφοράτος, με τη ζεστή χροιά και τα «Μαγικά Φτερά» του, καθώς και μια εξαιρετική μπάντα:

Ευριπίδης Ζεμενίδης | Ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα / Ενορχηστρώσεις
Γιώτης Κιουρτσόγλου | Μπάσο
Βαχάν Γκαλστιάν | Πνευστά
Θανάσης Τσακιράκης | Κρουστά / Τύμπανα
Δημήτρης Σαββαΐδης | Μπουζούκι / Λαούτο / Ακουστική κιθάρα
Θανάσης Μαντζάρης | Πιάνο

Η Ελεωνόρα μάς κοιτάει στα μάτια και με ένα απλό «Τα λέμε στον Σταυρό», ξέρει πως θα είμαστε εκεί…

"Τα λέμε! Στον Σταυρό, που κουβαλάει ένα κομμάτι της διαδρομής μου. Γυρίζω σε έναν γνώριμο τόπο, έχοντας όμως αλλάξει.
Με όλα όσα μεσολάβησαν, με καινούργιες εμπειρίες, άλλα τραγούδια και μια διαφορετική ματιά.  Σαν να συναντώ ξανά ένα κομμάτι του εαυτού μου και να του συστήνω αυτό που είμαι σήμερα. Ένα μόνο δεν άλλαξε: μου αρέσει να έχω κάτι να περιμένω. Και τώρα έχω.

Τα λέμε στον Σταυρό. Ελεωνόρα Ζουγανέλη"

Δύο επιπλέον εμφανίσεις για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη στον Σταυρό του Νότου

Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και για όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30
Ώρα Έναρξης | 22.30
& Extra Εμφανίσεις:
Κυριακές 22 & 29 Νοεμβρίου
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00
Ώρα Έναρξης | 21.00
Παραγωγή / Οργάνωση Παραγωγής: 
SOLAR Productions 

 

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