Μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η εργατική νομοθεσία. Η καταβολή είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες, οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν και νωρίτερα, όχι όμως αργότερα από την προβλεπόμενη προθεσμία.

Το Δώρο Χριστουγέννων αφορά όλους τους μισθωτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από τη μορφή της σύμβασής τους. Το ποσό που θα λάβει κάθε εργαζόμενος συνδέεται με τις αποδοχές του, το διάστημα που εργάστηκε μέσα στο 2026 στον ίδιο εργοδότη και το αν απασχολείται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο.

Με βάση τα προβλεπόμενα, δικαιούχοι είναι:

οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση

οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση

οι μισθωτοί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

οι μισθωτοί με συμβάσεις αορίστου χρόνου

όσοι αποχώρησαν ή απολύθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, για το διάστημα που εργάστηκαν

Το Δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί από προϊόντα, δωροεπιταγές ή άλλες παροχές σε είδος.

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται

Για τον υπολογισμό του Δώρου λαμβάνεται υπόψη η περίοδος από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Όσοι εργάστηκαν χωρίς διακοπή στον ίδιο εργοδότη σε όλο αυτό το διάστημα δικαιούνται πλήρες Δώρο.

Ειδικότερα, το πλήρες ποσό αντιστοιχεί:

σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό

σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο

Στο ποσό προστίθεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας. Έτσι, το συνολικό Δώρο διαμορφώνεται περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μικτό μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, που δικαιούται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων, θα λάβει περίπου 1.041,67 ευρώ μικτά πριν από τις νόμιμες κρατήσεις.

Αν η εργασιακή σχέση διήρκεσε μικρότερο χρονικό διάστημα, προβλέπεται αναλογική καταβολή. Για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν:

τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό

δύο ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο

Ακόμη και εργαζόμενοι με απασχόληση μικρότερη των 19 ημερών λαμβάνουν το αντίστοιχο κλάσμα του Δώρου. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η σύμβαση έχει λυθεί νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας που έληξε η εργασιακή σχέση.

Δώρο Χριστουγέννων: Τι ισχύει για άδειες, ασθένεια και μη καταβολή

Στον χρόνο που μετρά για το Δώρο συνυπολογίζονται ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως η κανονική άδεια και η άδεια μητρότητας. Στις περιπτώσεις ασθένειας εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες: προσμετρώνται τα διαστήματα για τα οποία δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ αφαιρούνται οι ημέρες για τις οποίες καταβάλλεται το σχετικό επίδομα.

Αν ο εργοδότης δεν καταβάλει το Δώρο έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026, παραβιάζει την εργατική νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν καταγγελία, ενώ προβλέπονται και οι νόμιμες κυρώσεις σε βάρος του εργοδότη.

Για ακριβέστερο έλεγχο του ποσού που δικαιούνται, οι εργαζόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων που διαθέτει το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ.

