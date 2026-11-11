Μαρία Ηλιάκη: «Είμαι μια καλύτερη εκδοχή της μαμάς μου»

Η εξομολόγηση για τη μητρότητα και τον Στέλιο Μανουσάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε για τη μητρότητα και την κόρη της, Κατερίνα, εκφράζοντας άγχος και αμφιβολίες στην αρχή.
  • Αναφέρει ότι είναι μια καλύτερη εκδοχή της μητέρας της και αρχίζει να αναγνωρίζει τις επιτυχίες της.
  • Ο σύντροφός της, Στέλιος Μανουσάκης, είναι υποστηρικτικός και έχουν κοινό στόχο την επιστροφή στην Ελλάδα.
  • Ο Στέλιος είχε επιτυχημένη καριέρα ως γυναικολόγος στην Ελβετία πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα.
  • Η Μαρία εκφράζει χαρά για την επαγγελματική επιτυχία του Στέλιου στην Ελλάδα.

Για τη μητρότητα, την κόρη της, Κατερίνα, αλλά και τον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη, μίλησε η Μαρία Ηλιάκη.

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Η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην αλλαγή που έφερε στη ζωή της ο ερχομός της κόρης της, αποκαλύπτοντας πως το ξεκίνημα της μητρότητας συνοδεύτηκε από αρκετό άγχος και αμφιβολίες. Όπως παραδέχτηκε, στην αρχή δυσκολευόταν να εμπιστευτεί τον εαυτό της και πίστευε πως έκανε πολλά πράγματα λάθος.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Νομίζω ότι είμαι μια καλύτερη εκδοχή της μαμάς μου. Άρχισα να το λέω και να μου λέω και λίγο μπράβο. Γιατί στην αρχή, όταν πρωτογεννήθηκε η Κατερίνα, αγχωνόμουν με τα πάντα. Νόμιζα ότι τα κάνω όλα λάθος. Έχω και έναν σύντροφο που είναι πολύ υποστηρικτικός, ο Στέλιος», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «The 2Night Show».

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Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην επικεντρωθεί και στον Στέλιο Μανουσάκη, ο οποίος είναι γυναικολόγος και είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελβετία, πριν αποφασίσει μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως η επιστροφή στην πατρίδα ήταν μια κοινή επιθυμία τους, η οποία υπήρχε ήδη ως σκέψη στο ζευγάρι.

«Ήταν ένας κοινός μας στόχος κάποια στιγμή να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Θα μου πεις, αν δεν με γνώριζε, δεν θα γύριζε», ανέφερε με χιούμορ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε τη σημαντική επαγγελματική αλλαγή που χρειάστηκε να κάνει ο γιατρός, αφήνοντας πίσω του μια καταξιωμένη πορεία στην Ελβετία και ξεκινώντας ουσιαστικά από την αρχή στην Ελλάδα.

Η Μαρία Ηλιάκη εξέφρασε τη χαρά της για την επαγγελματική εξέλιξη του συντρόφου της και στη χώρα μας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Και ευτυχώς έχει και εδώ επιτυχία, να χτυπήσω ξύλο. Να είναι καλά».

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