GNTM: Η Άννα τα θαλάσσωσε στη φωτογράφιση - «Είναι όλο λάθος!»

«Προσπάθησε να μας ρίξει όλους, αλλά εντέλει έριξε μόνο τον εαυτό της»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα δυσκολεύτηκε στη φωτογράφιση του GNTM, με στρατηγική που δεν απέδωσε.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί χαρακτήρισε τις πόζες της άβολες και εκτός concept.
  • Η Σταυρούλα εξέφρασε ικανοποίηση για την αποτυχία της Άννας, σχολιάζοντας το σετ.
  • Ο Ακύλλας ανέφερε ότι η Άννα προσπάθησε να επηρεάσει τους άλλους, αλλά απέτυχε.
  • Η Άννα παραμένει ασφαλής στην 9άδα λόγω της ασυλίας που κέρδισε προηγουμένως.

Η Άννα μπήκε στο σετ με στρατηγική, ωστόσο το σημερινό concept δεν της ταίριαξε ιδιαίτερα.

GNTM: Τα ντισαβαντάζ «γονάτισαν» τη Σταυρούλα - «Είσαι διαβολική τελικά»

Η 18χρονη δυσκολεύτηκε αρκετά να εξυπηρετήσει δύο από τα βασικά ζητούμενα: την αυτοκυριαρχία και το coolness. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί χαρακτήρισε τις πόζες της άβολες, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Άγγελος Μπράτης την προειδοποίησε πως είναι εκτός concept.

GNTM 2026: Όλα λάθος για τη 18χρονη στη σημερινή φωτογράφιση

GNTM 2026: Όλα λάθος για τη 18χρονη στη σημερινή φωτογράφιση

«Είναι όλο λάθος», σχολίασε σε άλλο σημείο η creative director του GNTM

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Η Σταυρούλα, που είχε πέσει θύμα των μειονεκτημάτων της 18χρονης, χάρηκε με τη χαμηλή της επίδοση στην αποψινή φωτογράφιση: «Δεν υπάρχει χειρότερο σετ από αυτό. Τι είναι αυτό που βλέπουμε;», σχολίασε

Ο Ακύλλας, από την άλλη, μίλησε για κάρμα κι εξήγησε: «Προσπάθησε να μας ρίξει όλους, αλλά εντέλει έριξε μόνο τον εαυτό της».

GNTM 2026: Ο Ακύλλας έστειλε... φιλάκια στην Άννα

GNTM 2026: Ο Ακύλλας έστειλε... φιλάκια στην Άννα

Οι λήψεις της Άννας δεν ήταν οι αναμενόμενες, αλλά η ίδια παραμένει ασφαλής, καθώς έχει ήδη κλείσει θέση στην 9άδα χάρη στην ασυλία που κέρδισε στο προηγούμενο πλατό.

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GNTM ΑΝΝΑ
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
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