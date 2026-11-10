Η Άννα μπήκε στο σετ με στρατηγική, ωστόσο το σημερινό concept δεν της ταίριαξε ιδιαίτερα.
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Η 18χρονη δυσκολεύτηκε αρκετά να εξυπηρετήσει δύο από τα βασικά ζητούμενα: την αυτοκυριαρχία και το coolness. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί χαρακτήρισε τις πόζες της άβολες, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Άγγελος Μπράτης την προειδοποίησε πως είναι εκτός concept.
«Είναι όλο λάθος», σχολίασε σε άλλο σημείο η creative director του GNTM.
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Η Σταυρούλα, που είχε πέσει θύμα των μειονεκτημάτων της 18χρονης, χάρηκε με τη χαμηλή της επίδοση στην αποψινή φωτογράφιση: «Δεν υπάρχει χειρότερο σετ από αυτό. Τι είναι αυτό που βλέπουμε;», σχολίασε
Ο Ακύλλας, από την άλλη, μίλησε για κάρμα κι εξήγησε: «Προσπάθησε να μας ρίξει όλους, αλλά εντέλει έριξε μόνο τον εαυτό της».
Οι λήψεις της Άννας δεν ήταν οι αναμενόμενες, αλλά η ίδια παραμένει ασφαλής, καθώς έχει ήδη κλείσει θέση στην 9άδα χάρη στην ασυλία που κέρδισε στο προηγούμενο πλατό.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.