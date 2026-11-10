Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 10/11/2026 στο Star, ο Γιώργος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: Η Γεωργία ξεκλείδωσε με ένα γράμμα ολόκληρο τον γρίφο!
Η κατηγορία ήταν «Στο γήπεδο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ρ το Κ κι έξτρα σύμφωνο το Β, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο, αλλά όταν ήταν πια αργά!
Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος
Εσύ θα καταφέρεις να βρεις τις λέξεις μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο; Μία προσπάθεια αρκεί για να το μάθεις!
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