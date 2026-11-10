Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο όταν ήταν πια αργά!

Εσένα θα σου φτάσουν τα 10 δευτερόλεπτα;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο όταν ήταν πια αργά!
10.11.26 , 19:33 Νέο κύμα ακρίβειας σαρώνει τα νοικοκυριά: Στο  5,7% ο πληθωρισμός
10.11.26 , 19:25 Πρώην συνεργάτιδα: «Η Ελένη Μενεγάκη δε με πήρε τυχαία, με είχε τσεκάρει»
10.11.26 , 19:17 Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026:  25 και 27 Νοεμβρίου πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ
10.11.26 , 19:02 Η Pizza Fan ανοίγει ξανά τα καταστήματά της - Η ανακοίνωση της εταιρείας
10.11.26 , 19:00 Ελληνίδα ηθοποιός: «Πέρασα δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο για έναν ρόλο»
10.11.26 , 18:38 Cash or Trash: Ο Παναγιώτης φέρνει μία εντυπωσιακή συλλογή παιχνιδιών
10.11.26 , 18:23 Ολογραφική οθόνη: Η Mercedes επαναστατεί στην προβολή πληροφοριών
10.11.26 , 18:20 Γαλλικό ερευνητικό: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Γιατί δεν έφυγε νωρίτερα
10.11.26 , 18:20 Cash or Trash: Κατάφερε η Χριστίνα να αγγίξει το τετραψήφιο deal;
10.11.26 , 17:30 GNTM: Τα μοντέλα σε ρόλο γονέα που κάνει multitasking
10.11.26 , 17:24 Το σπάνιο βίντεο του Τσιμιτσέλη με την κόρη του που μας συγκίνησε
10.11.26 , 17:14 Κελεκίδου: Έκλεψε την παράσταση στην «Αθηναία»
10.11.26 , 17:08 Γυναίκα Κτηνοτρόφος - Τυροκόμος Είναι Και Σύζυγος - Μητέρα
10.11.26 , 17:04 Oι celebrities που πήγαν στο Kick Off Party του Madwalk
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Πώς προετοιμάζονται οι χώρες στην Ευρώπη
Δημήτρης Πιατάς για την απώλεια της συζύγου του: «Ο πόνος ανήκει σε μένα»
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian Street Look στο κέντρο της Αθήνας
Oι celebrities που πήγαν στο Kick Off Party του Madwalk
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 10/11/2026, ο Γιώργος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν "Στο γήπεδο".
  • Τα γράμματα που εμφανίστηκαν ήταν Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Γιώργος πρότεινε τα γράμματα Μ, Ρ, Κ, Β και το φωνήεν Ι.
  • Έλυσε τον γρίφο, αλλά ήταν αργά για να διεκδικήσει το έπαθλο.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 10/11/2026 στο Star, ο Γιώργος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Η Γεωργία ξεκλείδωσε με ένα γράμμα ολόκληρο τον γρίφο!

Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο όταν ήταν πια αργά!

Η κατηγορία ήταν «Στο γήπεδο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ρ το Κ κι έξτρα σύμφωνο το Β, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.  

Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο όταν ήταν πια αργά!

Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο, αλλά όταν ήταν πια αργά!

Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος

Εσύ θα καταφέρεις να βρεις τις λέξεις μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο; Μία προσπάθεια αρκεί για να το μάθεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Cash or Trash: H Xριστίνα Κατάφερε Να Αγγίξει 4ψηφιο Deal;
Media
Cash or Trash: Κατάφερε η Χριστίνα να αγγίξει το τετραψήφιο deal;
GNTM Trailer 10/11/2026
Media
GNTM: Τα μοντέλα σε ρόλο γονέα που κάνει multitasking
Λιάγκας: «Έχω αυτή την κοινωνική αναπηρία»
Media
Λιάγκας: «Έχω αυτή την κοινωνική αναπηρία, πάθαινα και κρίσεις πανικού»
Cash or Trash: H Δημοπρασία Που «Πάγωσε»
Media
CASH OR TRASH: Μια δημοπρασία παγώνει από την απρόσμενη σιωπή του Παγώνη
GNTM 7: Τι Είπε Η Σταυρούλα Μ Για Την Αποχώρησή Της
Media
H Σταυρούλα εξηγεί γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM
Ζέτα Μακρυπούλια.
Media
Κουτσελίνη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με 60-70 επεισόδια»
Nova σειρές Νοέμβριος
Media
Nova TV: Συναρπαστικές κανούργιες σειρές και σεζόν στο Novacinema4
Μπήλιου: Ημερήσιες προβλέψεις στον απόηχο της Νέας Σελήνης - Η θετική όψη
Media
Μπήλιου: Ημερήσιες προβλέψεις & η θετική όψη ανάδρομης Αφροδίτης - Άρη
Ανθή Βούλγαρη: Διαψεύδει τις φήμες για δεύτερη εγκυμοσύνη
Media
Βούλγαρη: Διαψεύδει τις φήμες για νέα εγκυμοσύνη - «Μου λένε συγχαρητήρια»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top