Τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν να είναι ξανά έγκυος έβαλε η Ανθή Βούλγαρη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία βιώνει τους τελευταίους μήνες τη χαρά της μητρότητας, μετά τον ερχομό του γιου της, αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», στα δεκάδες τηλεφωνήματα και τα «συγχαρητήρια» που δέχεται για μια εγκυμοσύνη που, όπως ξεκαθάρισε on air, δεν υπάρχει.

«Θέλω να κάνω δήλωση. Με έχουν ταράξει από χθες. Με παίρνουν τηλέφωνο να μου λένε συγχαρητήρια. Με βλέπουν στον δρόμο», ανέφερε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη, δείχνοντας την κοιλιά της και εξηγώντας με χιούμορ: «Αυτό εδώ είναι καλοπέραση. Θα μπορούσα να είμαι και δύο μηνών. Αν ξέρετε εσείς κάτι που δεν το ξέρω εγώ, οκ, με το καλό να μας έρθει».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, από την πλευρά του, τη ρώτησε αν υπάρχει περίπτωση να αποκαλύψει αργότερα ότι γνώριζε για την εγκυμοσύνη της, με την ίδια να ξεκαθαρίζει: «Όχι, δε λέω ψέματα. Παιδιά, σταματήστε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, αλλά δεν είναι».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος περιέγραψε ένα περιστατικό με συνάδελφό της στο MEGA, η οποία τη συνάντησε στον διάδρομο και της ευχήθηκε για την υποτιθέμενη εγκυμοσύνη:

«Προχθές με βλέπει στον διάδρομο μία συνάδελφος από εδώ και στη φούρια της μου λέει «Ανθή μου, καλημέρα, συγχαρητήρια». Λέω ευχαριστώ. Μετά σταματάω και λέω, για ποιο λόγο μου λέει συγχαρητήρια; Μου λέει «Δεν είσαι έγκυος;». Λέω ''όχι''! Συγγνώμη για τη μικρή παρένθεση αλλά έχω κουραστεί πια!».