GNTM 7: Eντυπωσιακά outfits δίνουν τη θέση τους σε μια γυμνή φωτογράφιση!

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Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 3/11) τα μοντέλα του GNTM 7 είχαν τη μοναδική ευκαιρία να φωτογραφηθούν για την καμπάνια μαγιό του διεθνούς οίκου Dsquared². Οι σχεδιαστές επέλεξαν ως καλύτερη τη φωτογραφία του Ακύλλα Μουρίκη, ενώ η πιο αδύναμη λήψη, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, ήταν του Nikolozi Gugunashvili, ο οποίος αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό.

GNTM 7: Eντυπωσιακά outfits δίνουν τη θέση τους σε μια γυμνή φωτογράφιση!


GNTM: Οι Κριτές Απογοητεύονται Από Τον Χρύσανθο! - Video


Απόψε, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά με μια ιδιαίτερη φωτογραφική πρόκληση για τους δώδεκα διαγωνιζόμενους. Αυτή τη φορά, καλούνται να φωτογραφηθούν για μια beauty καμπάνια, ατομικά αλλά και σε τριάδες, όπου κάθε μοντέλο αντιπροσωπεύει έναν μήνα του χρόνου, ενώ κάθε τριάδα συμβολίζει μία από τις τέσσερις εποχές.


Όμως το concept κρύβει μια μεγάλη ανατροπή, καθώς τα εντυπωσιακά outfits δίνουν τη θέση τους σε μια γυμνή φωτογράφιση! Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά props, εμπνευσμένα από τους καρπούς και τα αγαθά που προσφέρει κάθε μήνας και να τα αξιοποιήσουν ανάλογα, προκειμένου να καλύψουν το σώμα τους και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της φωτογράφισης.

GNTM 7: Eντυπωσιακά outfits δίνουν τη θέση τους σε μια γυμνή φωτογράφιση!


Κάποιοι περιμένουν με ανυπομονησία να έρθουν αντιμέτωποι με τη συναρπαστική πρόκληση της γυμνής φωτογράφισης, ενώ για κάποιους άλλους η ιδέα και μόνο αποτελεί… κόκκινο πανί! Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρίσκονται στο πλευρό των διαγωνιζόμενων και σε αυτή τη δοκιμασία, ενώ ο φωτογράφος Νίκος Μαλιάκος αναλαμβάνει να τούς καθοδηγήσει σε κάθε βήμα, με στόχο να αναδείξουν τον πιο όμορφο εαυτό τους. Ο Ακύλλας, ως νικητής της προηγούμενης φωτογράφισης, έχει στη διάθεσή του πολύ σημαντικά προνόμια και όλοι αναμένουν να δουν με ποιον τρόπο θα τα αξιοποιήσει.

Στο σπίτι του GNTM 7, όλοι σχολιάζουν τα γεγονότα της φωτογράφισης, ενώ ο Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος φαίνεται πως εμπνέεται τόσο πολύ από το concept, ώστε αποφασίζει να κάνει μπάνιο στην πισίνα… γυμνός!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους σε ένα απαιτητικό πλατό αποχώρησης, όπου καλούνται να αξιολογήσουν και να επιλέξουν την καλύτερη ατομική φωτογραφία, αλλά και την καλύτερη τριάδα.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς για ένα από τα μοντέλα η αποψινή βραδιά θα σηματοδοτήσει το τέλος εποχής του στο GNTM 7!


GNTM 7 | Το trailer του 15ου επεισοδίου

Απόψε, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 21:00


GNTM 7 | Αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο (9/11)


Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

· 50.000€ μετρητά

· Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ

· Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως

· Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Διεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης Κατσίβελος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά, Έλλη Παπαμάργαρη

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Creative Director: Ζενεβιέβ Μαζαρί

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Σκηνογράφος Φωτογραφίσεων: Βασίλης Μπάλτσας

Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

#GNTMgr #StarChannelTV

FACEBOOK: https://www.facebook.com/GNTMgr INSTAGRAM: https://www.instagram.com/gntmgr/ TIKTOK: https://www.tiktok.com/@gntm_gr TWITTER/X : https://x.com/GNTMgreece

https://www.star.gr/tv/psychagogia/greeces-next-top-model https://www.star.gr/tv/press-room/

Τα δικαιώματα του format καθώς και τα δικαιώματα της ολοκληρωμένης αμερικανικής σειράς «America’s Next Top Model» διανέμονται από την Paramount Global Content Distribution.

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