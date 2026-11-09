Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»

Τα αυθόρμητα στιγμιότυπα από τη μεγάλη συναυλία στο OAKA

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Μια ιδιαίτερη ανάρτηση στο Instagram έκανε η Άννα Βίσση, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στη μεγάλη, sold out συναυλία της στο ΟΑΚΑ την 26η Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη τραγουδίστρια επέλεξε να στρέψει τους προβολείς στους δικούς της ανθρώπους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τους συνεργάτες της και τα μέλη της μπάντας της.

Το φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε με τους ακολούθους της περιλαμβάνει αυθόρμητα στιγμιότυπα τόσο από την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή όσο και από τα backstage. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν εικόνες από την προετοιμασία της λίγο πριν βγει μπροστά στο κοινό, αλλά και χαμογελαστά πλάνα με τους μουσικούς που τη συνοδεύουν.

Με αυτόν τον τρόπο, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ θέλησε να εκφράσει και δημόσια το πόσο σημαντικοί είναι για εκείνη οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό της. «Η μπάντα μου κι εγώ. Μας δένουν πολλά και νοιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Από την ανάρτηση δεν έλειπε και ο DJ Argy, ο οποίος είχε αναλάβει το warm-up της βραδιάς στο στάδιο. Η τραγουδίστρια ανέβασε μια φωτογραφία τους όπου κάθονται μαζί σε έναν καναπέ κι εκείνος κρατά ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, συνοδεύοντάς τη με ένα θερμό «Γεια σου Argy, σε ευχαριστώ».

Δες την ανάρτησή της:

 

Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»

Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»

Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»

Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»

Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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