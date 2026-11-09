Η Regent Street του Λονδίνου φωταγωγήθηκε χριστουγεννιάτικα το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη βρετανική πρωτεύουσα. Ένας από τους πιο γνωστούς δρόμους της πόλης γέμισε με χιλιάδες πολίτες και τουρίστες να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τη φωταγώγηση.

Πλάνα από τη φωταγώγηση της Regent Street / AP (Thomas Krych)

Ο φετινός στολισμός επανέφερε το γνωστό θέμα «The Spirit of Christmas» (Το πνεύμα των Χριστουγέννων), που έχει ταυτιστεί με τη Regent Street του κεντρικού Λονδίνου. Τα φωτεινά διακοσμητικά κάλυψαν τον δρόμο, δημιουργώντας μια λαμπερή αψίδα πάνω από τους επισκέπτες και αλλάζοντας πλήρως την όψη της περιοχής.

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η Regent Street έκλεισε για τα οχήματα και λειτούργησε ως πεζόδρομος, ώστε το κοινό να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να παρακολουθήσει από κοντά τη γιορτή. Η προσέλευση ήταν μαζική, με κατοίκους του Λονδίνου αλλά και επισκέπτες από άλλες χώρες να γεμίζουν τον δρόμο και τους γύρω άξονες.

Το χριστουγεννιάτικο κλίμα ξέφυγε και πέρα από τη Regent Street, καθώς και οι γειτονικοί δρόμοι μπήκαν σε εορταστικό ρυθμό. Ο φωτισμός και η κίνηση του κόσμου δημιούργησαν μια εικόνα που οδηγεί σταδιακά στην κορύφωση της χειμερινής σεζόν.

Ξεκίνησε κι επίσημα η χριστουγεννιάτικη περίοδος στη βρετανική πρωτεύουσα / AP (Thomas Krych)

Γιατί η Regent Street παραμένει σύμβολο των Χριστουγέννων στο Λονδίνο

Η Regent Street δεν είναι απλώς ένας πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος. Η αρχιτεκτονική της, η ιστορική της σημασία και η θέση της στον χάρτη του κεντρικού Λονδίνου την έχουν καταστήσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός της έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος για την εικόνα της πόλης κάθε Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Για πολλούς επισκέπτες, η επίσκεψη στη Regent Street την περίοδο των γιορτών αποτελεί σταθερό μέρος της εμπειρίας των Χριστουγέννων στο Λονδίνο.

Άναψαν οι διάσημοι «άγγελοι» της Regent Street / AP (Thomas Krych)