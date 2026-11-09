«Μύρισε» Χριστούγεννα: Φόρεσε τα γιορτινά της η Regent Street του Λονδίνου

Ξεκίνησε κι επίσημα η χριστουγεννιάτικη περίοδος στη βρετανική πρωτεύουσα

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Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Thomas Krych)
Το Λονδίνο φόρεσε τα γιορτινά του: Επέστρεψαν οι διάσημοι Άγγελοι της Regent Street / Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Regent Street του Λονδίνου φωταγωγήθηκε χριστουγεννιάτικα στις 5 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.
  • Ο φετινός στολισμός επανέφερε το θέμα «The Spirit of Christmas», δημιουργώντας μια λαμπερή αψίδα πάνω από τους επισκέπτες.
  • Η Regent Street έκλεισε για τα οχήματα και λειτούργησε ως πεζόδρομος για την εκδήλωση, προσελκύοντας χιλιάδες πολίτες και τουρίστες.
  • Η εορταστική ατμόσφαιρα επεκτάθηκε και στους γύρω δρόμους, ενισχύοντας το χριστουγεννιάτικο κλίμα στην περιοχή.
  • Η Regent Street παραμένει σύμβολο των Χριστουγέννων στο Λονδίνο λόγω της αρχιτεκτονικής και της ιστορικής της σημασίας.

Η Regent Street του Λονδίνου φωταγωγήθηκε χριστουγεννιάτικα το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη βρετανική πρωτεύουσα. Ένας από τους πιο γνωστούς δρόμους της πόλης γέμισε με χιλιάδες πολίτες και τουρίστες να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τη φωταγώγηση.

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Η Regent Street του Λονδίνου φωταγωγήθηκε χριστουγεννιάτικα το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου

Πλάνα από τη φωταγώγηση της Regent Street / AP (Thomas Krych)

Ο φετινός στολισμός επανέφερε το γνωστό θέμα «The Spirit of Christmas» (Το πνεύμα των Χριστουγέννων), που έχει ταυτιστεί με τη Regent Street του κεντρικού Λονδίνου. Τα φωτεινά διακοσμητικά κάλυψαν τον δρόμο, δημιουργώντας μια λαμπερή αψίδα πάνω από τους επισκέπτες και αλλάζοντας πλήρως την όψη της περιοχής.

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Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η Regent Street έκλεισε για τα οχήματα και λειτούργησε ως πεζόδρομος, ώστε το κοινό να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να παρακολουθήσει από κοντά τη γιορτή. Η προσέλευση ήταν μαζική, με κατοίκους του Λονδίνου αλλά και επισκέπτες από άλλες χώρες να γεμίζουν τον δρόμο και τους γύρω άξονες. 

Το χριστουγεννιάτικο κλίμα ξέφυγε και πέρα από τη Regent Street, καθώς και οι γειτονικοί δρόμοι μπήκαν σε εορταστικό ρυθμό. Ο φωτισμός και η κίνηση του κόσμου δημιούργησαν μια εικόνα που οδηγεί σταδιακά στην κορύφωση της χειμερινής σεζόν.

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«Μύρισε» Χριστούγεννα: Φόρεσε τα γιορτινά της η Regent Street του Λονδίνου

Ξεκίνησε κι επίσημα η χριστουγεννιάτικη περίοδος στη βρετανική πρωτεύουσα / AP (Thomas Krych)

Γιατί η Regent Street παραμένει σύμβολο των Χριστουγέννων στο Λονδίνο

Η Regent Street δεν είναι απλώς ένας πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος. Η αρχιτεκτονική της, η ιστορική της σημασία και η θέση της στον χάρτη του κεντρικού Λονδίνου την έχουν καταστήσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός της έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος για την εικόνα της πόλης κάθε Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Για πολλούς επισκέπτες, η επίσκεψη στη Regent Street την περίοδο των γιορτών αποτελεί σταθερό μέρος της εμπειρίας των Χριστουγέννων στο Λονδίνο.

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«Μύρισε» Χριστούγεννα: Φόρεσε τα γιορτινά της η Regent Street του Λονδίνου

Άναψαν οι διάσημοι «άγγελοι» της Regent Street / AP (Thomas Krych)

 

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