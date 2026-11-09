Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη Ταϊγιουάν, στη βόρεια Κίνα, την Κυριακή. Η φωτιά προκάλεσε σκηνές πανικού, καθώς πυκνοί καπνοί και φλόγες τύλιξαν το κτίριο, ενώ ορισμένοι άνθρωποι φέρονται να εγκλωβίστηκαν στους ορόφους του.

🇨🇳 Deadly high-rise fire in Taiyuan, China, leaves 14 people dead. Footage shows two people trapped at a window, calling for help as flames and thick smoke engulf the Howard Johnson International Apartments in Shanxi Province. A survivor alleged that hotel guests received no warning and that the building’s fire suppression system failed to spray water. — KOSO🇳🇬 (@KosoNwa1) November 9, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:59 τοπική ώρα στο συγκρότημα Howard Johnson International Apartments, στην περιοχή Γινγκζέ της Ταϊγιουάν, πρωτεύουσας της επαρχίας Σανσί.

Η φωτιά εξαπλώθηκε στο πολυώροφο κτίριο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Όπως μετέδωσε το Reuters, πυκνοί καπνοί έβγαιναν από το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να περιορίσουν τις φλόγες χρησιμοποιώντας και ειδικό ανυψωτικό εξοπλισμό.

🇨🇳🔥 TERRIFYING scene in China as residents TRAPPED IN BURNING BUILDING plead for help... Dramatic footage shows 2 people desperately calling for help from a window as flames and smoke tear through a high-rise in Taiyuan, Shanxi Province. Firefighters reportedly rescued the pair using an aerial ladder. Authorities say 5 people died, with 38 taken to hospital, including those who later died. The cause of the blaze remains under investigation. Source: Beijing News / Writer: Marie https://t.co/BO7kt4mPK2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2026

Παράλληλα, σε βίντεο που κυκλοφόρησαν διακρίνονται άνθρωποι σε παράθυρα να ζητούν βοήθεια.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πέντε νεκρούς. Ωστόσο, ο απολογισμός αυξήθηκε καθώς προχωρούσε η ενημέρωση των Αρχών για την κατάσταση των ανθρώπων που είχαν διακομιστεί στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση των τοπικών Αρχών, συνολικά 38 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Νεότερες πληροφορίες από το Reuters ανέφεραν ότι 25 άνθρωποι παρέμεναν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι εννέα νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση.

A fire broke out in a high-rise building in China's Taiyuan. As of 6 p.m., firefighters were still at the scene working to put out the fire. https://t.co/THjIJctAyG — China Xinhua News (@XHNews) November 8, 2026

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς ολοκληρώθηκε περίπου στις 19:00, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν στις 20:30 τοπική ώρα.

Η τραγωδία άφησε πίσω της βαρύ απολογισμό, με τις υγειονομικές υπηρεσίες να συνεχίζουν την περίθαλψη των τραυματιών.

Οι αρμόδιες Αρχές της Κίνας έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών.