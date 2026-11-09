Κίνα: 14 νεκροί από φονική φωτιά σε πολυώροφο κτίριο

Δεκάδες τραυματίες στην Ταϊγιουάν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τουλάχιστον 14 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο στην Ταϊγιουάν, Κίνα.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:59 τοπική ώρα στο συγκρότημα Howard Johnson International Apartments.
  • 38 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με 25 να παραμένουν νοσηλευόμενοι, 9 σε σοβαρή κατάσταση.
  • Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε στις 19:00, οι έρευνες διάσωσης στις 20:30.
  • Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η αιτία.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη Ταϊγιουάν, στη βόρεια Κίνα, την Κυριακή. Η φωτιά προκάλεσε σκηνές πανικού, καθώς πυκνοί καπνοί και φλόγες τύλιξαν το κτίριο, ενώ ορισμένοι άνθρωποι φέρονται να εγκλωβίστηκαν στους ορόφους του.

 

 

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:59 τοπική ώρα στο συγκρότημα Howard Johnson International Apartments, στην περιοχή Γινγκζέ της Ταϊγιουάν, πρωτεύουσας της επαρχίας Σανσί.

Η φωτιά εξαπλώθηκε στο πολυώροφο κτίριο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Όπως μετέδωσε το Reuters, πυκνοί καπνοί έβγαιναν από το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να περιορίσουν τις φλόγες χρησιμοποιώντας και ειδικό ανυψωτικό εξοπλισμό.

 

 

Παράλληλα, σε βίντεο που κυκλοφόρησαν διακρίνονται άνθρωποι σε παράθυρα να ζητούν βοήθεια.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πέντε νεκρούς. Ωστόσο, ο απολογισμός αυξήθηκε καθώς προχωρούσε η ενημέρωση των Αρχών για την κατάσταση των ανθρώπων που είχαν διακομιστεί στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση των τοπικών Αρχών, συνολικά 38 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Νεότερες πληροφορίες από το Reuters ανέφεραν ότι 25 άνθρωποι παρέμεναν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι εννέα νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση.

 

 

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς ολοκληρώθηκε περίπου στις 19:00, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν στις 20:30 τοπική ώρα.

Η τραγωδία άφησε πίσω της βαρύ απολογισμό, με τις υγειονομικές υπηρεσίες να συνεχίζουν την περίθαλψη των τραυματιών.

 

 

Οι αρμόδιες Αρχές της Κίνας έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών.

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