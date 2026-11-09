Τα 30ά της γενέθλια γιόρτασε ξανά η Δανάη Βαρθολομάτου, διοργανώνοντας αυτή τη φορά ένα ξεχωριστό πάρτι - σε αγαπημένο της μπαρ στο Παγκράτι - αποκλειστικά για τους φίλους της και τα αγαπημένα της πρόσωπα. Και στο προηγούμενο πάρτι φυσικά, ήταν όλοι οι αγαπημένοι της, ωστόσο, μία επανάληψη εορτασμών είναι πάντοτε όμορφη.

Φυσικά, από το πλευρό της δεν έλειπε ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Βασάλος. Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και αρκετό καιρό και τώρα διανύουν μια πολύ καλή φάση στη σχέση τους. Η γνωστή δικηγόρος ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά, με τις εντυπώσεις να κλέβει ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο οποίο φιλά τον γυμναστή - content creator στο μάγουλο.

Παρά το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος προτιμά γενικά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το τελευταίο διάστημα δείχνει πιο άνετος στο να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους. Το ζευγάρι δεν διστάζει πλέον να εκδηλώσει την αμοιβαία του συμπάθεια στα social media, κάνοντας την αρχή ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Βασάλος δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της Δανάης από τις διακοπές τους στα Κουφονήσια.

Δες τα στιγμιότυπα από τη χθεσινή βραδιά: