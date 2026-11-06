Μπορεί ο Γιάννης Σπαλιάρας να πίστεψε πως ότι χάρισε «τον ουρανό με τ' άστρα» , μέσω μίας εφαρμογής που μπορείς να δώσεις το όνομα σε ένα αστέρι, και να το παρακολουθείς με το αστεροσκοπείο», ο Κωνσταντίνος Βασάλος όμως είχε άλλη άποψη.

O Γιάννης Σπαλιάρας/ φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης

O influencer μέσα από τη στήλη του, αφιέρωσε τη ζωγραφιά του στον Γιάννη Σπαλιάρα λέγοντας χαρακτηριστικά να “βγάλει τα καβούρια από τις τσέπες και να πάρει κάποιο δώρα της προκοπής.

Κωνσταντίνος Βασάλος/ φωτογραφία από NDP

«Μεγαλύτερη π@π@τζ@ δεν έχω ακούσει ξανά στη ζωή μου. Κατάφερε και έπεισε την κοπέλα του ότι της έφερε ένα αστέρι, το οποίο κάνει 25 ευρώ» ανέφερε κρατώντας τη ζωγραφιά που απεικόνιζε μία τσάντα και μέσα έγραφε “ακριβή τσάντα”.

Να σας θυμίσουμε πως λίγες μέρες πριν ο Γιάννης Σπαλιάρας είχε αποκαλύψει στο Happy Day πως έκανε δώρο στην ψυχολόγο σύντροφό του ένα αστέρι.

«Υπάρχει εφαρμογή που μπορείς να αγοράσεις ένα αστέρι και να χαρίσεις το όνομα της συντρόφου σου. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, της άρεσε πάρα πολύ. Το θεώρησε πολύ ιδιαίτερο. Το αστέρι το ονόμασα "Τάμτα"» είχε τονίσει.



