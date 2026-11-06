Βασάλος για δώρο Σπαλιάρα: «Να βγάλει τα “καβούρια” από τις τσέπες»

«Mεγαλύτερη π@π@τζ@ δεν έχω ακούσει ξανά» είπε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.26 , 19:33 Λουτράκι: Ακόμη δυο φόνους ομολόγησε ο 43χρονος
06.11.26 , 19:31 Ford Kuga FΗΕV: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αγοράσετε
06.11.26 , 19:15 Ασφαλιστική κάλυψη παιδιών: Τι αλλάζει μετά τα 18
06.11.26 , 19:07 Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό
06.11.26 , 18:45 «Δε με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά»
06.11.26 , 18:40 Επιστροφή Ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής των χρημάτων
06.11.26 , 18:35 Cash or Trash: Δύο αντικείμενα γεμάτα Ελλάδα και νοσταλγία
06.11.26 , 18:32 Anti – NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για την ελληνική NAVTEX
06.11.26 , 18:21 Μαζωνάκης: Φωτογραφίες με τις κηλίδες αίματος στο ιατρείο της Καρνεάδου
06.11.26 , 18:15 Cash or Trash: Ένα μουσικό όργανο με ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο!
06.11.26 , 18:02 Βινς Νιλ - Mötley Crüe: Συνελήφθη η σύντροφός του για ενδοοικογενειακή βία
06.11.26 , 18:02 Συντάξεις: Η Κομισιόν προβλέπει όριο 68 ετών στην Ελλάδα από το 2030
06.11.26 , 17:37 Βασάλος για δώρο Σπαλιάρα: «Να βγάλει τα “καβούρια” από τις τσέπες»
06.11.26 , 17:26 Παλαιό Φάληρο: Κέντρο αισθητικής έκανε botox χωρίς την απαιτούμενη άδεια
06.11.26 , 17:10 Ριάνα: Έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της
Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
«Μάνα Μητέρα Μαμά»: Πλήθος κόσμου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ευχή στη Δέσποινα Βανδή για την πρεμιέρα της
Μπόμπα: Οι δίδυμες μετατρέπουν το σπίτι σε έναν απέραντο παιδότοπο!
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Σπαλιάρας δώρισε στην σύντροφό του ένα αστέρι μέσω εφαρμογής, πιστεύοντας ότι είναι ιδιαίτερο.
  • Ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχολίασε αρνητικά το δώρο, προτείνοντας να επιλέξει κάτι καλύτερο.
  • Αναφέρθηκε ότι το κόστος της αγοράς ενός αστεριού είναι 25 ευρώ.
  • Ο Βασάλος παρουσίασε μια ζωγραφιά που απεικόνιζε τσάντα με την επιγραφή 'ακριβή τσάντα'.
  • Ο Σπαλιάρας είχε ονομάσει το αστέρι 'Τάμτα'.

Μπορεί ο Γιάννης Σπαλιάρας να πίστεψε πως  ότι χάρισε «τον ουρανό με τ' άστρα» , μέσω μίας εφαρμογής που μπορείς να δώσεις το όνομα σε ένα αστέρι, και να το παρακολουθείς με το  αστεροσκοπείο», ο Κωνσταντίνος Βασάλος όμως είχε άλλη άποψη.

Βασάλος για δώρο Σπαλιάρα: «Να βγάλει τα “καβούρια” από τις τσέπες»

O Γιάννης Σπαλιάρας/ φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης
Σπαλιάρας: Το σπάνιο δώρο στην αγαπήμένη του, Τάμτα

O influencer μέσα από τη στήλη του, αφιέρωσε τη ζωγραφιά του στον Γιάννη Σπαλιάρα λέγοντας χαρακτηριστικά να “βγάλει τα καβούρια από τις τσέπες και να πάρει κάποιο δώρα της προκοπής.

Κωνσταντίνος Βασάλος/ φωτογραφία από NDP

Κωνσταντίνος Βασάλος/ φωτογραφία από NDP
 

Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!

«Μεγαλύτερη π@π@τζ@ δεν έχω ακούσει ξανά στη ζωή μου. Κατάφερε και έπεισε την κοπέλα του ότι της έφερε ένα αστέρι, το οποίο κάνει 25 ευρώ» ανέφερε κρατώντας τη ζωγραφιά που απεικόνιζε μία τσάντα και μέσα έγραφε “ακριβή τσάντα”.

Βασάλος για δώρο Σπαλιάρα: «Να βγάλει τα “καβούρια” από τις τσέπες»

Να σας θυμίσουμε πως λίγες μέρες πριν ο Γιάννης Σπαλιάρας είχε αποκαλύψει στο Happy Day πως έκανε δώρο στην ψυχολόγο σύντροφό του ένα αστέρι.

«Υπάρχει εφαρμογή που μπορείς να αγοράσεις ένα αστέρι και να χαρίσεις το όνομα της συντρόφου σου. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, της άρεσε πάρα πολύ. Το θεώρησε πολύ ιδιαίτερο. Το αστέρι το ονόμασα "Τάμτα"» είχε τονίσει. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ
 |
ΤΑΜΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό
Τσαλίκης: «Δε Με Ενδιαφέρουν Τα Χρήματα»
Celebrities & Gossip Νεα
«Δε με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά»
Βινς Νιλ - Mötley Crüe: Συνελήφθη η σύντροφός του
Celebrities & Gossip Νεα
Βινς Νιλ - Mötley Crüe: Συνελήφθη η σύντροφός του για ενδοοικογενειακή βία
Ριάνα: Έγινε Σέξι Χριστουγεννιάτικο Δώρο Για Τους Followers
Celebrities & Gossip Νεα
Ριάνα: Έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της
Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης
Celebrities & Gossip Νεα
Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό
Good Job Nicky: Το κειμήλιο Από τον Β’ Παγκόσμιο
Celebrities & Gossip Νεα
Good Job Nicky: Το κειμήλιο της Louis Vuitton από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ηλιάνα Μαχρέμη για τη σχέση με τον Λύτρα: «Νιώθω πάρα πάρα πολύ τυχερή»
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Μαχρέμη για τη σχέση με τον Λύτρα: «Νιώθω πάρα πάρα πολύ τυχερή»
Καρακατσάνη: Η Θεοφανία Από Τα Φαντάσματα Αποκαλύπτεται
Celebrities & Gossip Νεα
Καρακατσάνη: «Με τον τετράχρονο γιο μου βλέπουμε παρέα "τα Φαντάσματα" »
Βασίλης Μπισμπίκης - Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ευχή στη Δέσποινα Βανδή για την πρεμιέρα της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top