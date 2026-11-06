Ερωτευμένα ζευγάρια σε βραδινή έξοδο - Ποιοι απόλαυσαν τον Παντελή Καναράκη

Έναρξη για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας»

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Στιγμιότυπα από την έναρξη για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας»/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας» του Παντελή Καναράκη έκανε πρεμιέρα στη Medusa Athens.
  • Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την παράσταση, συμπεριλαμβανομένων γνωστών ζευγαριών όπως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού.
  • Στη βραδιά παρευρέθηκαν επίσης οι Θανάσης Πατριαρχέας, Αλέκος Συσσοβίτης και Γιάννης Ζουγανέλης.
  • Η παράσταση περιλαμβάνει μουσικά στοιχεία από ελληνικό κινηματογράφο, καμπαρέ και τάνγκο, με συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών.
  • Η σκηνική ομάδα συνδυάζει χιούμορ, τραγούδι και εναλλαγή ρόλων.

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας» που ετοίμασε και παρουσιάζει ο Παντελής Καναράκης έκανε την έναρξή της στη Medusa Athens και πλήθος κόσμου ήταν εκεί για το ξεχωριστό show. 

Έναρξη για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας»/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έναρξη για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας»/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο γνωστός ηθοποιός υποδέχτηκε φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» και απόλαυσαν τη βραδιά, στηρίζοντας με την παρουσία τους το νέο του θεατρικό εγχείρημα.

Έναρξη για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας»/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έναρξη για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας»/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε στη βραδινή τους έξοδο και ερωτευμένα ζευγάρια. Την πρεμιέρα παρακολούθησαν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού, ο Θανάσης Πατριαρχέας με τη Βίβιαν Δράκου και ο Τόνυ Δημητρίου που καμάρωσε επί σκηνής τη σύντροφό του, Στεφανία Γκουρνέλου. 

Κατερίνα Γερονικολού- Γιάννης Τσιμιτσέλης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κατερίνα Γερονικολού- Γιάννης Τσιμιτσέλης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Θανάσης Πατριαρχέας- Βίβιαν Δράκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Θανάσης Πατριαρχέας- Βίβιαν Δράκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 

Ερωτευμένα ζευγάρια σε βραδινή έξοδο - Ποιοι απόλαυσαν τον Παντελή Καναράκη

 Τόνυ Δημητρίου- Στεφανία Γκουρνέλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εκεί ήταν επίσης ο Αλέκος Συσσοβίτης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Βάσω Γουλιελμάκη και η Βασιλική Τρουφάκου.

Βάσω Γουλιελμάκη- Παντελής Καναράκης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βάσω Γουλιελμάκη- Παντελής Καναράκης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Βασιλική Τρουφάκου- Γιάννης Ζουγανέλης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Βασιλική Τρουφάκου- Γιάννης Ζουγανέλης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλέκος Συσσοβίτης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλέκος Συσσοβίτης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κατερίνα Γερονικολού- Παντελής Καναράκης- Γιάννης Τσιμιτσέλης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κατερίνα Γερονικολού- Παντελής Καναράκης- Γιάννης Τσιμιτσέλης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στη μουσικοθεατρική παράσταση συμμετέχουν η Πέννυ Μπαλτατζή, οι TwoGents, με τον Άριωνα στα φωνητικά και τον Γιάννη Καρανάσιο στο σαξόφωνο, καθώς και οι Στεφανία Γκουρνέλου, Κωνσταντίνος Κοσμίδης, Μαριλένα Λιακοπούλου, Τάσος Σιδηρόπουλος, Γιάννης Αρτεμισιάδης και Φώτης Παπαζήσης.

Ερωτευμένα ζευγάρια σε βραδινή έξοδο - Ποιοι απόλαυσαν τον Παντελή Καναράκη

Όλοι μαζί συναντιούνται επί σκηνής σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι που συνδυάζει αγαπημένες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, καμπαρέ, χολιγουντιανή ατμόσφαιρα, τάνγκο, κρητικές μαντινάδες και διαφορετικά μουσικά ακούσματα, με πρωταγωνιστές το χιούμορ, το τραγούδι και την εναλλαγή ρόλων.

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