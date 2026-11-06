Αφόρητη πίεση δέχονται η Κρήτη και η Γαύδος από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, καθώς περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν στα δύο νησιά μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Οι αφίξεις, στις αρχές Νοεμβρίου, προκαλούν διαδοχικές κινητοποιήσεις του Λιμενικού, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας του STAR στην Κρήτη, Γωγώς Αποστολάκη, πρόκειται για πρωτοφανή αριθμό αφίξεων για τις 6 Νοεμβρίου, με τις βάρκες να φτάνουν η μία μετά την άλλη, παρά την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Κρήτη: Η επιχείρηση διάσωσης 59 ατόμων στη Γαύδο

Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών πραγματοποιήθηκε κοντά στην Τρυπητή της Γαύδου. Λέμβος προσέκρουσε στα βράχια, με αποτέλεσμα 59 άνθρωποι να παραμείνουν στο σημείο για δύο ημέρες, περιμένοντας να βελτιωθεί ο καιρός.

Όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, σκάφος του Λιμενικού προσέγγισε την περιοχή και μετέφερε τους ανθρώπους στο λιμάνι του Καραβέ.

Αντίστοιχη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε και στους Καλούς Λιμένες, όπου το Λιμενικό μετέφερε τους επιβαίνοντες λέμβου στην ακτή.

Παράλληλα, αεροσκάφος της Frontex πραγματοποίησε επί μία ημέρα πτήσεις πάνω από τη θαλάσσια περιοχή, έπειτα από πληροφορία για πιθανή βύθιση άλλης λέμβου. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος της.

Αντιδράσεις για τη νέα δομή στους Αθανάτους

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η πίεση και στην ενδοχώρα της Κρήτης. Στην Ιεράπετρα καταγράφονται παράπονα από παραγωγούς θερμοκηπιακών καλλιεργειών, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, κάνουν λόγο για καταστροφές περιουσιών.

Παράλληλα, προχωρά η προετοιμασία της νέας δομής φιλοξενίας στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη, στους Αθανάτους, κοντά στο Ηράκλειο.

Η δημιουργία της δομής προκαλεί αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του STAR, προαναγγέλλουν συλλαλητήριο την ερχόμενη Κυριακή.

Τι είπε ο Θάνος Πλεύρης για τις αυξημένες αφίξεις από τη Λιβύη

Για την κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη τοποθετήθηκε το πρωί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός συνέδεσε την αύξηση των αφίξεων με την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη, κάνοντας αναφορά στην αδυναμία του κράτους να ελέγξει αποτελεσματικά τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και στη διαφθορά.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην περίοδο μετά την ψήφιση του τουρκολιβυκού μνημονίου, δήλωσε:

«Μετά την ψήφιση του τουρκολιβυκού μνημονίου, είδαμε ακόμα μεγαλύτερη έξαρση, υπό την έννοια ότι είχαμε γύρω στα 1.700 αφίξεις.

Οι ροές από τη Λιβύη αποδίδονται σε μια πρώτη φάση και στην ανικανότητα την οποία υπάρχει. Δεν είναι ένα κράτος που έχει δυνατότητες και στη διαφθορά.

Αλλά πράγματι, μετά την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου, βλέπουμε πια μια έλλειψη συνεργασίας».

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στις ακτές της Λιβύης, ενώ οι αφίξεις προς την Κρήτη και τη Γαύδο συνεχίζονται.