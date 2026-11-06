Ένας 35χρονος εισέβαλε με το όχημά του σε τράπεζα στην Τάμπα των ΗΠΑ και σκότωσε εν ψυχρώ μία εργαζόμενη. Αιτία ένα χρέος μόλις 2.500 δολαρίων.

Tο αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε, όταν ο δράστης έλαβε δικαστική κλήση για ένα χρέος ύψους 2.500 ευρώ. Σε βίντεο έχει καταγραφεί ένα αυτοκίνητο, με οδηγό τον Πίρσον, να ρίχνει την πύλη των γραφείων της τράπεζας, όπου εργάζονταν εκείνη την ώρα 3.200 υπάλληλοι.

Στη συνέχεια, ο 35χρονος, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, συνάντησε στην αυλή την 41χρονη υπάλληλο της τράπεζας, Λιν Σέλμαν. Την πυροβόλησε και τη σκότωσε, πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά σεκιούριτι.

Προηγουμένως, είχε προειδοποιήσει το δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει την υπόθεση, λέγοντας: «Αν δε θέλετε να πάω εκεί με το όπλο μου, το αλεξίσφαιρο γιλέκο μου και την τρέλα μου, ακυρώστε αυτή τη δικαστική υπόθεση. Με καταλαβαίνετε; Βρίσκομαι μόλις μία ώρα και τρία λεπτά μακριά, οπότε το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να τα βάλετε μαζί μου».

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