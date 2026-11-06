«Μπούκαρε» σε τράπεζα και σκότωσε εργαζόμενη για χρέος 2.500 δολαρίων

Έπεσε νεκρός από τα πυρά σεκιούριτι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 35χρονος εισέβαλε σε τράπεζα στην Τάμπα, ΗΠΑ, και σκότωσε εργαζόμενη λόγω χρέους 2.500 δολαρίων.
  • Ο δράστης, Πίρσον, έλαβε δικαστική κλήση για το χρέος και προειδοποίησε δικηγορικό γραφείο πριν την επίθεση.
  • Εισήλθε στην τράπεζα με το αυτοκίνητό του, πυροβόλησε και σκότωσε την 41χρονη Λιν Σέλμαν.
  • Σκοτώθηκε από τα πυρά σεκιούριτι κατά την ανταλλαγή πυρών.
  • Στην τράπεζα εργάζονταν 3.200 υπάλληλοι την ώρα της επίθεσης.

Ένας 35χρονος εισέβαλε με το όχημά του σε τράπεζα στην Τάμπα των ΗΠΑ και σκότωσε εν ψυχρώ μία εργαζόμενη. Αιτία ένα χρέος μόλις 2.500 δολαρίων. 

Tο αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε, όταν ο δράστης έλαβε δικαστική κλήση για ένα χρέος ύψους 2.500 ευρώ. Σε βίντεο έχει καταγραφεί ένα αυτοκίνητο, με οδηγό τον Πίρσον, να ρίχνει την πύλη των γραφείων της τράπεζας, όπου εργάζονταν εκείνη την ώρα 3.200 υπάλληλοι.

«Μπούκαρε» σε τράπεζα και σκότωσε εργαζόμενη για χρέος 2.500 δολαρίων

Στη συνέχεια, ο 35χρονος, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, συνάντησε στην αυλή την 41χρονη υπάλληλο της τράπεζας, Λιν Σέλμαν. Την πυροβόλησε και τη σκότωσε, πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά σεκιούριτι.

Προηγουμένως, είχε προειδοποιήσει το δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει την υπόθεση, λέγοντας: «Αν δε θέλετε να πάω εκεί με το όπλο μου, το αλεξίσφαιρο γιλέκο μου και την τρέλα μου, ακυρώστε αυτή τη δικαστική υπόθεση. Με καταλαβαίνετε; Βρίσκομαι μόλις μία ώρα και τρία λεπτά μακριά, οπότε το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να τα βάλετε μαζί μου».

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