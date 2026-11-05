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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα εκπροσωπείται δυναμικά στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων από 7 Ελληνοαμερικανούς νεοεκλεγέντες.
  • Ο Κρις Πάπας, γιος του Άρθουρ Πάπα, εκλέχθηκε γερουσιαστής και δεσμεύτηκε να αγωνιστεί για τα ελληνικά συμφέροντα.
  • Ο πατέρας του, Άρθουρ Πάπας, εξέφρασε περηφάνια για τον γιο του και την αποφασιστικότητά του να στηρίξει την Ελλάδα.
  • Άλλοι 6 Ελληνοαμερικανοί θα εκπροσωπήσουν επίσης τα ελληνικά συμφέροντα στο Κογκρέσο.
  • Η Νικόλ Μαλλιωτάκη και ο Γκας Μπιλιράκης είναι μεταξύ των Ελληνοαμερικανών που υποστηρίζουν τα ελληνικά εθνικά θέματα.

Δυναμική θα είναι η εκπροσώπηση της Ελλάδας τόσο στη Γερουσία, όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι 7 Ελληνοαμερικανοί νεοεκλεγέντες θα υποστηρίξουν δυναμικά τα ελληνικά συμφέροντα στο αμερικανικό Κογκρέσο. Ο πατέρας του γερουσιαστή, πλέον, Κρις Πάπας μίλησε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου και περιέγραψε τα μελλοντικά σχέδια του γιου του.

Ενδιάμεσες εκλογές: Έξι Ελληνοαμερικανοί εκλέγονται στο Κογκρέσο

Πανηγυρικό το κλίμα στο οικογενειακό εστιατόριο του Κρις Πάπας μετά την εκλογή του

Ο πατέρας του Κρις Πάπας στο Star: «Δουλεύει σκληρά γι’ αυτό που κάνει»

«Και αύριο, πρέπει να πιάσουμε δουλειά, να αγωνιστούμε για το σωστό και να δώσουμε τις λύσεις που είναι απεγνωσμένα αναγκαίες. Γι' αυτό, το μήνυμά μου προς εσάς απόψε είναι: σας ευχαριστώ, και ας συνεχίσουμε. Ας συνεχίσουμε». Είναι κάποια από τα λόγια του Κρις Πάπας, λίγα μόλις λεπτά μετά την εκλογή του ως γερουσιαστή. Με δυναμικό περπάτημα και ένα ζεστό χαμόγελο προς τους υποστηρικτές του ανέβηκε στο βήμα για να τους ευχαριστήσει.

Κρις Πάπας: Ο Ελληνοαμερικανός από την Ελασσόνα που κέρδισε τη Γερουσία

Ο Άρθουρ Πάπας στο Star

Ο πατέρας του Κρις Πάπας στο Star: «Δουλεύει σκληρά γι’ αυτό που κάνει»

Ο πατέρας του, Άρθουρ, μίλησε συγκινημένος στο Star.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πολύ περήφανος. Ο Κρις δουλεύει πολύ σκληρά γι’ αυτό που κάνει. Νοιάζεται για τους ανθρώπους και ο κόσμος τον συμπαθεί γιατί είναι καλός άνθρωπος. Ως γονιός, κάποιες φορές είσαι πολύ αγχωμένος, αλλά τον στηρίζεις 100%». 

«Η αποφασιστικότητα και η δυναμική του κάνουν τους Έλληνες να νιώθουν σιγουριά πως τα συμφέροντα της χώρας μας θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στις ΗΠΑ», πρόσθεσε. 

«Είναι πολύ περήφανος για την ελληνική του καταγωγή και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την Ελλάδα». 

Ο πατέρας του Κρις Πάπας στο Star: «Δουλεύει σκληρά γι’ αυτό που κάνει»

Εκτός, όμως, από τον Κρις Πάπας, ακόμη 6 Ελληνοαμερικανοί θα μιλούν για την Ελλάδα και τις θέσεις της στο Κογκρέσο. Η Κρητικιά Νικόλ Μαλλιωτάκη στηρίζει τον Τραμπ, παρά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο βετεράνος του Κογκρέσου Γκας Μπιλιράκης, που στέκεται πάντα υπέρ των ελληνικών εθνικών θεμάτων αλλά και της στρατηγικής σημασίας της Ελλάδας για τις ΗΠΑ, εμφανίστηκε ανάμεσα σε δεκάδες ομογενείς που ζητωκραύγαζαν...

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Εορταστικό ήταν, όμως, το κλίμα σε όλη τη Φλόριντα.

Ο Μάικ Χαριδόπουλος, μέσα από μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται και η σύζυγός του, θέλησε να ευχαριστήσει τους ψηφοφόρους του...
 

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