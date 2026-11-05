Άρης Μουγκοπέτρος: Προσκύνησε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου

«Του ζήτησα να ξαναπαίξω κλαρίνο»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος επισκέφθηκε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας τη βαθιά του πίστη.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο Instagram, προσευχόμενος γονατιστός μπροστά στον τάφο του Αγίου.
  • Η πίστη του ενισχύθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το Πάσχα του 2025, όταν έχασε δύο δάχτυλα από κροτίδα.
  • Ανέφερε ότι προσευχήθηκε στον Άγιο Παΐσιο για ηρεμία και δύναμη να ξαναπαίξει κλαρίνο.
  • Η επιστροφή του στη μουσική και το κλαρίνο αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην αποκατάστασή του.

Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό και βαθιά προσωπική σημασία πραγματοποίησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος βρέθηκε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, στο σημείο όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου.

Ο γνωστός μουσικός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά τη βαθιά πίστη του. Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου εμφανίζεται γονατιστός μπροστά στον τάφο του Αγίου, σε μια στιγμή προσευχής και συγκίνησης.

Άρης Μουγκοπέτρος: «8ο και τελευταίο χειρουργείο!»

Η πίστη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής του Άρη Μουγκοπέτρου, ιδιαίτερα μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε το Πάσχα του 2025. Ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη δύναμη που αντλεί από την προσευχή, αλλά και στη σχέση που αισθάνεται ότι έχει αναπτύξει με τον Άγιο Παΐσιο.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο, ανήμερα της γιορτής του Αγίου, είχε μοιραστεί μια προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας τι είχε ζητήσει από εκείνον έναν χρόνο νωρίτερα.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο»

«Πέρυσι, τέτοια μέρα, προσευχήθηκα στον Άγιο Παΐσιο και του ζήτησα δύο πράγματα: να βρω την ηρεμία που τόσο είχα ανάγκη και να μου δώσει τη δύναμη να ξαναπαίξω κλαρίνο», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

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Η δύσκολη περιπέτεια και η επιστροφή στο κλαρίνο

Ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά το Πάσχα του 2025, όταν κροτίδα εξερράγη στο δεξί του χέρι, κατά τη διάρκεια γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας. Από το ατύχημα έχασε δύο δάχτυλα, ενώ υπέστη και σοβαρό τραυματισμό στο μάτι.

Ακολούθησε μια δύσκολη περίοδος με χειρουργικές επεμβάσεις και αποκατάσταση, κατά την οποία χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε μια νέα καθημερινότητα. Παρά τις δυσκολίες, όμως, δεν εγκατέλειψε την αγάπη του για τη μουσική.

Η επιστροφή του στη σκηνή και το γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει ξανά στα χέρια του το αγαπημένο του κλαρίνο αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στην προσωπική του διαδρομή.

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ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ
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ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
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