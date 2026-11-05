Ελένη Κρίτα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον θάνατο του συντρόφου της

Το τηλεφώνημα του γιου της που της έδωσε δύναμη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Κρίτα μίλησε για την απώλεια του συντρόφου της, Μίμη Χρυσομάλλη, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».
  • Περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά τον θάνατό του και την προσπάθειά της να διαχειριστεί το σοκ.
  • Ένα τηλεφώνημα από τον γιο της την βοήθησε να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της.
  • Ανέφερε ότι, παρά την αρχική της κατάρρευση, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός που την κάνει να αναζητά λύσεις.
  • Η ανάγκη να προστατεύσει τον γιο της την οδήγησε να μιλήσει με ψυχραιμία κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική αναδρομή σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της έκανε η Ελένη Κρίτα, η οποία βρέθηκε καλεσμένη της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός μίλησε για την απώλεια του συντρόφου της, Μίμη Χρυσομάλλη, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά τον θάνατό του και την προσπάθειά της να διαχειριστεί το σοκ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε ένα τηλεφώνημα από τον γιο της, ο οποίος εκείνη την περίοδο σπούδαζε στην Αγγλία και χωρίς να το γνωρίζει την οδήγησε να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της.

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Η Ελένη Κρίτα εξήγησε πως, παρότι αρχικά καταρρέει συναισθηματικά όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση, στη συνέχεια ενεργοποιείται μέσα της ένας μηχανισμός που την κάνει να αναζητά άμεσα λύσεις και να σκέφτεται τα επόμενα βήματα.

«Στην αρχή και εγώ καταρρέω, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που είτε λόγω ανατροφής είτε που μας μεγάλωναν πολύ αυστηρά, ανασυντάσσομαι και σκέφτομαι τι πρέπει να γίνει τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της ηθοποιού

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της ηθοποιού 

Με εξομολογητική διάθεση η Ελένη Κρίτα: «Και ποιον δεν αγχώνει ο χρόνος;»

Στη συνέχεια περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατο του συντρόφου της, όταν βρέθηκε στο νοσοκομείο και ενημερώθηκε πως το ασθενοφόρο δεν είχε καταφέρει να τον σώσει.

«Θυμάμαι ότι πέθανε ο Μίμης και εκεί που ήμουνα σε μία κατάσταση αλλόφρων και όταν έφτασα μου είπαν ότι δεν είχε επιβιώσει το ασθενοφόρο… Γυρνούσα στους διαδρόμους σαν την τρελή και έλεγα τι θα κάνω. Χτύπησε το τηλέφωνό μου και με πήρε ο γιος μου από την Αγγλία που σπούδαζε», εξομολογήθηκε.

Εκείνη τη στιγμή, όπως εξήγησε, η ανάγκη να προστατεύσει τον γιο της από τη δική της συναισθηματική κατάρρευση λειτούργησε καταλυτικά. Παρά τον πόνο και τη σύγχυση που βίωνε, κατάφερε να αλλάξει τον τόνο της φωνής της και να του μιλήσει με ψυχραιμία.

Η Ελένη Κρίτα σε μια σπάνια συνέντευξη

Η Ελένη Κρίτα σε μια σπάνια συνέντευξη

«Εκείνη την ώρα, μπήκε ο αυτόματος ότι πρέπει να είμαι ψύχραιμη ακούγοντας το παιδί μου. Είπα ότι δεν μπορεί να με ακούσει το παιδί μου ότι έχω καταρρεύσει. Υπάρχει μία φοβερή δύναμη που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει ανάγκη. Άλλαξε η φωνή μου και πήγε να γίνει κανονική», περιέγραψε η ηθοποιός.

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ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΤΑ
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ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
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