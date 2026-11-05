Ιώαννα Τούνη: Ο παραμυθένιος χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της

Ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα η influencer - «Ο πιο ωραίος που είχα ποτέ»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη προετοιμάζει το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη για τα Χριστούγεννα με εντυπωσιακό στολισμό.
  • Ο φίλος της και διακοσμητής Στέφανος Μεντενζής βοήθησε στη διακόσμηση του σπιτιού.
  • Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι γεμάτο με κόκκινα διακοσμητικά, λευκές μπάλες και φωτάκια.
  • Δημιούργησε χριστουγεννιάτικη γωνιά με γραμματοκιβώτιο για τον Άγιο Βασίλη και διακοσμητικά στοιχεία.
  • Ζήτησε από τους followers της να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους για τον στολισμό.

Η Ιωάννα Τούνη ανυπομονεί για τις γιορτές και προετοιμάζει από νωρίς το σπίτι της για να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα και το νέο έτος.

Μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram, η influencer έδειξε πως στόλισε χριστουγεννιάτικα το διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη, με τη βοήθεια του καλού της φίλου και διακοσμητή, Στέφανου Μεντενζή.

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Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεσπόζει στο εντυπωσιακό σαλόνι της, δίνοντάς του μια πολύχρωμη νότα. Όπως βλέπουμε, είναι γεμάτο με κόκκινα διακοσμητικά κλαδιά, μεγάλες λευκές μπάλες, χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, φιόγκους και περίτεχνα στολίδια, ενώ τα φωτάκια αναδεικνύουν τις λεπτομέρειες και κάνουν το αποτέλεσμα ακόμη πιο λαμπερό.

Ιωάννα Τούνη: Ο εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικο στολισμός στο σπίτι της

Ιωάννα Τούνη: Ο εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικο στολισμός στο σπίτι της

Ιωάννα Τούνη: Ο εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικο στολισμός στο σπίτι της 

Η διακόσμηση δεν σταματά εκεί, αφού δίπλα στο δέντρο έχει δημιουργηθεί μια χριστουγεννιάτικη γωνιά με ένα μεγάλο κόκκινο γραμματοκιβώτιο για τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη, ένα διακοσμητικό τρένο κι ένα μικρό σπιτάκι.

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Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και το τραπεζάκι του σαλονιού, το οποίο είναι διακοσμημένο με κόκκινες μπάλες, κλαδιά και φωτιζόμενα σπιτάκια, συνθέτοντας ένα ζεστό, γιορτινό σκηνικό.

Αν και έδειχνε ιδιαίτερα ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα, η Ιωάννα Τούνη ζήτησε από το κοινό της να μοιραστεί τις εντυπώσεις του. «Ο πιο ωραίος στολισμός που είχα ποτέ…», έγραψε αρχικά και στη συνέχεια ρώτησε τους followers της αν εγκρίνουν: «Μας αρέσει;», δίνοντάς τους δύο επιλογές απάντησης: «Φουλλλ» και «Ε οκ…».

Το χριστουγεννιάτικο poll της influencer στους followers της

Το χριστουγεννιάτικο poll της influencer στους followers της

Από τις εικόνες είναι ξεκάθαρο πως στόχος της ήταν να αναδείξει το κόκκινο, το οποίο είναι δίχως αμφιβολία το απόλυτο χρώμα των γιορτών.

 

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