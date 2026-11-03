Πολλά ήταν τα αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που επέλεξαν θέατρο για την έξοδό τους και τίμησαν με την παρουσία τους τους συντελεστές της παράστασης «Λύκοι» στην επίσημη πρεμιέρα.
Γκλέτσος: Αγκαλιά με τη σύντροφό του στην επίσημη πρεμιέρα του
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Γιάννη Βούρο και τη σύζυγό του Λένα Κώνστα, τον Γιάννη Ζουγανέλη και τη σύζυγό του Ισιδώρα Σιδέρη, τη Μάρα Δαρμουσλή και τον σύζυγό της Βασίλη Τσατσάκη, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη με την Ιωάννα Κολοκοτά και τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου.
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Χρανιώτη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση ήταν και η Γεωργία Αβασκαντήρα.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα μετά την πρεμιέρα πόζαρε χαμογελαστή πλάι στον ηθοποιό σύζυγό της, μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο και την Κατερίνα Τσάβαλου.
Στους «Λύκους», τη μαύρη κωμωδία σε κείμενο του Ντίνου Σπυρόπουλου και σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη πρωταγωνιστούν οι: Κώστας Αποστολάκης, Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Γιώργος Χρανιώτης (και ο συγγραφέας Ντίνος Σπυρόπουλος).Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.