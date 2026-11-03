Μικρό Παλλάς: Στιγμιότυπα από την επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Πολλά ήταν τα αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που επέλεξαν θέατρο για την έξοδό τους και τίμησαν με την παρουσία τους τους συντελεστές της παράστασης «Λύκοι» στην επίσημη πρεμιέρα.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Γιάννη Βούρο και τη σύζυγό του Λένα Κώνστα, τον Γιάννη Ζουγανέλη και τη σύζυγό του Ισιδώρα Σιδέρη, τη Μάρα Δαρμουσλή και τον σύζυγό της Βασίλη Τσατσάκη, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη με την Ιωάννα Κολοκοτά και τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου.

Έλενα Κώνστα- Γιάννης Βούρος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιάννης Ζουγανέλης- Ισιδώρα Σιδέρη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βασίλης Τσατσάκης- Μάρα Δαρμουσλή/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βαγγέλης Μεϊμαράκης-Ιωάννα Κολοκοτά/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αλέξανδρος Λυκουρέζος- Τζένη Οικονόμου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Χρανιώτη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση ήταν και η Γεωργία Αβασκαντήρα.

Γιώργος Χρανιώτης- Γεωργία Αβασκαντήρα- Λάκης Λαζόπουλος- Κατερίνα Τσάβαλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σε ένα από τα στιγμιότυπα μετά την πρεμιέρα πόζαρε χαμογελαστή πλάι στον ηθοποιό σύζυγό της, μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο και την Κατερίνα Τσάβαλου.

«Λύκοι»: Στιγμιότυπο από την επίσημη πρεμιέρα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στους «Λύκους», τη μαύρη κωμωδία σε κείμενο του Ντίνου Σπυρόπουλου και σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη πρωταγωνιστούν οι: Κώστας Αποστολάκης, Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Γιώργος Χρανιώτης (και ο συγγραφέας Ντίνος Σπυρόπουλος).