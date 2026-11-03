GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται για καμπάνια μαγιό Dsquared²!

Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της Δευτέρας 2/11, τα μοντέλα του GNTM 7 φωτογραφήθηκαν σε bridal looks πάνω σε ποδήλατα, με κάποιους να δυσκολεύονται.
  • Ο Μάνος Τζαμπαζάκης αποχώρησε από τον διαγωνισμό λόγω εστίασης στην άνεση της παρτενέρ του, Σταυρούλας.
  • Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι διαγωνιζόμενοι θα φωτογραφηθούν για καμπάνια μαγιό Dsquared², με φωτογράφο τον Πάνο Γιαννακόπουλο.
  • Οι δημιουργοί του Dsquared² θα επιλέξουν τον νικητή της δοκιμασίας, που θα κερδίσει ασυλία και χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.
  • Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει 50.000€, αυτοκίνητο, συμβόλαιο με το City Models και υποτροφία.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 2/11) τα μοντέλα του GNTM 7 μεταφέρθηκαν σε ένα ονειρικό σκηνικό, όπου κλήθηκαν να συνεργαστούν σε ζευγάρια, να επιμεληθούν τα bridal looks τους και να ποζάρουν πάνω σε ποδήλατα ως νιόπαντρα ζευγάρια που ζουν την απόλυτη ευτυχία.

Κάποιοι αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δυνατοί τόσο στο πετάλι όσο και στις πόζες, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως η Σταυρούλα Μαυρομάτη και ο Μάνος Τζαμπαζάκης, δυσκολεύτηκαν τόσο στην ισορροπία όσο και στη συνεργασία. Ο Μάνος έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στο να αισθανθεί άνετα μαζί του η Σταυρούλα κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, παρά στη δική του απόδοση, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό.

GNTM: Αποχώρησε η Σταυρούλα M. ή ο Μάνος;

GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται για καμπάνια μαγιό Dsquared²!

Απόψε, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, το concept που θα κληθούν να υπηρετήσουν οι διαγωνιζόμενοι του GNTM 7 ξεπερνά τις προσδοκίες τους, καθώς πρόκειται για μια ευκαιρία που ίσως δεν τους ξαναδοθεί ποτέ στην επαγγελματική τους καριέρα: να φωτογραφηθούν για καμπάνια μαγιό Dsquared²!

GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται για καμπάνια μαγιό Dsquared²!

Στόχος είναι να δημιουργήσουν δύο διαφορετικές λήψεις – μία ατομική και μία με παρτενέρ ποζάροντας με σέξι και τολμηρή διάθεση μέσα σε μία πισίνα, με φωτογράφο τον αγαπημένο Πάνο Γιαννακόπουλο.

GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται για καμπάνια μαγιό Dsquared²!

Η φωτογράφιση πραγματοποιείται σε μορφή σκυταλοδρομίας και τη σειρά ορίζει ο Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας. Κάποιοι από τους συμπαίκτες του, όμως, φαίνονται δυσαρεστημένοι με τις επιλογές του και με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πλεονεκτήματά του.

GNTM Μάνος: «Η Σταυρούλα έχει καταφέρει να απομονωθεί πλήρως κοινωνικά»

Την επόμενη ημέρα συμβαίνει κάτι πέρα από κάθε φαντασία! Τα μοντέλα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους δημιουργούς του οίκου Dsquared², Dean και Dan! Οι δύο σχεδιαστές αναλαμβάνουν οι ίδιοι να επιλέξουν τον νικητή ή τη νικήτρια της δοκιμασίας! Ποιο μοντέλο θα καταφέρει να τους εντυπωσιάσει και να κερδίσει την ασυλία και χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ;

GNTM: Ποιοι σχεδιαστές-κολοσσοί έρχονται στο αποψινό επεισόδιο;

GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται για καμπάνια μαγιό Dsquared²!

Στο πλατό αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς είναι έτοιμοι να αξιολογήσουν τις λήψεις των διαγωνιζόμενων, σε αυτή τη φωτογράφιση-σταθμό στην ιστορία του GNTM!

Ποιοι κατάφεραν να αποτυπώσουν τη φιλοσοφία και την αισθητική του brand; Ποιοι υπερίσχυσαν στις διπλές φωτογραφίσεις και ποιος ή ποια κατάφερε να ξεχωρίσει και θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια της καμπάνιας;

Για ένα μοντέλο, όμως, η πορεία στο GNTM 7 θα ολοκληρωθεί απόψε, καθώς το όνειρο της παραμονής στον διαγωνισμό φτάνει στο τέλος του.

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

  • 50.000€ μετρητά
  • Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ
  • Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως
  • Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7 

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