Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» βρέθηκε ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τα επαγγελματικά του βήματα, την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και τους λόγους που παραμένει single.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Ντέρτι» εξήγησε πως δεν ταιριάζει στα δικά του «θέλω» αυτή την περίοδο:

Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης στο «The 2Night Show»

«Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων των 28άρηδων της χώρας. Ο καθένας έχει τη δική του πορεία και το δικό του background. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που είχα ποτέ το όνειρο να κάνω οικογένεια, να παντρευτώ νωρίς. Είναι κόντρα στον χαρακτήρα μου. Βαριέμαι πολύ εύκολα. Θέλω συνεχείς εναλλαγές, τουλάχιστον τώρα. Οπότε εγώ σαν Νικόλας αυτή την περίοδο είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου και είμαι καλά με αυτό».

Συνεχίζοντας την εξομολόγησή του, παραδέχθηκε με ειλικρίνεια την ανάγκη του για αυτονομία:

«Με πονάει που θα το πω, αλλά έτσι είναι. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω πολύ τον χώρο μου και τον χρόνο μου. Είμαι καλά με τον εαυτό μου. Μ' αρέσει να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου. Έχω ανάγκη να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου. Όταν είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου, δυσκολεύεσαι μετά να είσαι πιο ανοιχτός με τους άλλους».

Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η απόφαση να είναι single και η ανάγκη για προσωπικό χώρο

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για το πώς αντιμετώπισε η οικογένειά του την απόφασή του να στραφεί στην υποκριτική, τονίζοντας πως οι γονείς του, αν και δεν ανήκουν στον χώρο, του παρείχαν σημαντικά ερεθίσματα:

«Δεν έχουν σχέση επαγγελματικά με τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά είναι άνθρωποι μορφωμένοι, διαβασμένοι, ταξιδεμένοι. Από μικρός έβλεπα σινεμά, πηγαίναμε σε ταξίδια, σε μουσεία, οπότε υπήρχε ένα ευρύτερο πλαίσιο καλλιτεχνικής παιδείας, χωρίς οι ίδιοι να ασχολούνται με αυτό, οπότε δεν ήταν αρνητικοί. Προέκυψε πολύ οργανικά στη ζωή μου η υποκριτική και χαίρομαι που έγινε έτσι».

Κλείνοντας, αποκάλυψε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία πριν κερδίσει μια θέση στην υποκριτική σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στο πτυχίο του από το ΤΕΦΑΑ:

«Μετά από 10 χρόνια πήρα πτυχίο, για να μη με διαγράψουν από το ΤΕΦΑΑ. Με ενδιαφέρει το κομμάτι της διδασκαλίας και η επαφή με τα παιδιά. Παλαιότερα δούλευα σε παιδότοπο. Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε παιδότοπο, οπότε δεν ξέρω. Μου δίνουν πολλή χαρά τα παιδιά. Οπότε δεν θα ήμουν τόσο αρνητικός», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως, αν η ζωή τον ανάγκαζε κάποια στιγμή να αφήσει την υποκριτική, θα επέστρεφε στο αντικείμενο των σπουδών του.