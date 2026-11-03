Ντέμης Νικολαΐδης: Γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή;

Η αποκάλυψη του Happy Day για τον καταξιωμένο αθλητή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 10:28 Κρουζ - Μπαρδέμ: Ο 15χρονος γιος τους στα υποκριτικά χνάρια των γονιών του
03.11.26 , 10:26 Δώρα Χρυσικού: Ξέσπασε για την AI φωτογραφία και τα fake news για καρκίνο
03.11.26 , 10:19 Κυβερνοεπίθεση και στην Ελλάδα: Χάκαραν κρεοπωλείο στην Κηφισιά
03.11.26 , 10:16 Χαλκιαδάκης: «Με ενδιαφέρει η διδασκαλία - Παλιά δούλευα σε παιδότοπο»
03.11.26 , 10:05 Μπήλιου: Μηνιαίες προβλέψεις & αστρολογικές όψεις για όλο τον Νοέμβριο
03.11.26 , 10:00 Κίβδηλα τα πρώτα νομίσματα της Επανάστασης του 1821
03.11.26 , 09:52 ΗΠΑ: Οι Ελληνοαμερικανοί που συμμετέχουν στις ενδιάμεσες εκλογές
03.11.26 , 09:41 Ντέμης Νικολαΐδης: Γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή;
03.11.26 , 09:34 Leapmotor: Γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων και μπαταριών στην Ισπανία
03.11.26 , 09:27 Ερωτευμένα ζευγάρια στο θέατρο: Οι λαμπερές εμφανίσεις
03.11.26 , 09:26 Τάσος Χατζηγιοβάνης: «Ήθελα απλά να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει»
03.11.26 , 09:07 Ποια είναι η 20χρονη συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στη Φλόριντα
03.11.26 , 09:01 Ελένη Ζιώγα: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη
03.11.26 , 09:00 Μπέττυ Μαγγίρα: «Με τον Δημήτρη Μάζη δεν πήραμε ούτε βέρες στον γάμο μας»
03.11.26 , 08:40 ΜΚΟ: Τα email που «έκαψαν» τον 37χρονο και τη σύντροφό του
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
Ερωτευμένα ζευγάρια στο θέατρο: Οι λαμπερές εμφανίσεις
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Ντέμης Νικολαΐδης: Γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή;
ΜΚΟ: Τα email που «έκαψαν» τον 37χρονο και τη σύντροφό του
Κακοκαιρία Agneta: Στο «κόκκινο» 5 περιοχές - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Μπέττυ Μαγγίρα: «Με τον Δημήτρη Μάζη δεν πήραμε ούτε βέρες στον γάμο μας»
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
Δανάη Μπάρκα: Υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντέμης Νικολαΐδης, πρώην ποδοσφαιριστής, φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, μετά την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολάδου.
  • Είναι σε σχέση με μια διατροφολόγο, με την οποία γνωρίστηκε επαγγελματικά.
  • Το ζευγάρι κυκλοφορεί δημόσια, αλλά διατηρεί χαμηλό προφίλ.
  • Η σύντροφός του δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και η ομάδα του Happy Day σέβεται την ιδιωτικότητά της.
  • Οι φίλοι του εκφράζουν την ευτυχία τους για την νέα του σχέση.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους κι επιτυχημένους ανθρώπους του ελληνικού αθλητισμού, με μαι σημαντική πορεία στα γήπεδα.

Ντέμης Νικολαΐδης: Όσα εξομολογήθηκε για το διαζύγιο από τη Δέσποινα Βανδή

Όλα αυτα τα χρόνια, ακόμα και στον γάμο του με τη Δέσποινα Βανδή, κινείται σε πολύ χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας στα προσωπικά του ζητήματα. Άλλωστε, ακόμα και τα εγκωμιαστικά σχόλια που δέχθηκε για τη στάση του δίπλα στην αείμνηστη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολάδου -όπου στάθηκε σαν «κερί αναμμένο» και έδειξε τεράστιο μεγαλείο ψυχής- τον είχαν κάνει να νιώσει αμήχανα, καθώς δεν του αρέσει να βρίσκεται στο επίκεντρο τέτοιων συζητήσεων.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την αείμνηστη Αλεξάνδρα Νικολάδου στην αγαπημένη του ΑΕΚ

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την αείμνηστη Αλεξάνδρα Νικολάδου στην αγαπημένη του ΑΕΚ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το νέο κεφάλαιο και η διακριτικότητα

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη δύσκολη αυτή απώλεια, φαίνεται πως ο Ντέμης χαμογελάει ξανά. Σύμφωνα με αποκαλύψεις από την εκπομπή Happy Day, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή κι είναι ζευγάρι με μια εντυπωσιακή γυναίκα, η οποία διατηρεί παρουσία στα social media και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως διατροφολόγος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γνωριμία τους ξεκίνησε επαγγελματικά, με τον ίδιο να την επισκέπτεται για να χάσει κιλά. 

Ντέμης Νικολαΐδης: Η ηλικία, το διαζύγιο και η απώλεια της συντρόφου του

Το ζευγάρι κυκλοφορεί κανονικά και δεν κρύβει τον έρωτά του, κάνοντας κοινές εξόδους σε εστιατόρια και στέκια της πόλης, παρόλο που προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ.

Ντέμης Νικολαΐδης: Γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή;

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα

Επειδή η σύντροφός του δεν ανήκει στον χώρο της σόουμπιζ και δεν έχει εκφράσει την επιθυμία να εκτεθεί στα ΜΜΕ, η ομάδα του Happy Day επέλεξε συνειδητά να μην αποκαλύψει τα στοιχεία της, σεβόμενη απόλυτα τόσο τη δική της επιλογή όσο και τον τρόπο με τον οποίο ο Ντέμης προστατεύει διαχρονικά την προσωπική του ζωή.

«Εμείς θα χαρούμε πολύ να είναι ευτυχισμένος και να είναι καλά, γιατί αυτό είναι που μετράει», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. «Είναι καλό παιδί, του αξίζει», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λέο Μπαρδέμ
Celebrities & Gossip Νεα
Κρουζ - Μπαρδέμ: Ο 15χρονος γιος τους στα υποκριτικά χνάρια των γονιών του
Δώρα Χρυσικού
Celebrities & Gossip Νεα
Δώρα Χρυσικού: Ξέσπασε για την AI φωτογραφία και τα fake news για καρκίνο
ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz
Celebrities & Gossip Νεα
Ερωτευμένα ζευγάρια στο θέατρο: Οι λαμπερές εμφανίσεις
Ελένη Ζιώγα - Νίκος Κουτελιδάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Ζιώγα: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη
Αντιγόνη Δρακουλάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Αντιγόνη Δρακουλάκη στο Star.gr: «Ο γιος μου είναι ο πιο αυστηρός κριτής»
Σάττι - Rack: Η Κοινή Εμφάνιση Μετά Τις Φήμες Σχέσης
Celebrities & Gossip Νεα
Σάττι - Rack: Η κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες ότι είναι ζευγάρι
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: «Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι»
Λένα Ζευγαρά
Celebrities & Gossip Νεα
«Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά παρουσιάζει το νέο της album
Ελένη Καρποντίνη
Celebrities & Gossip Νεα
Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Καρποντίνη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top