Ο Ντέμης Νικολαΐδης παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους κι επιτυχημένους ανθρώπους του ελληνικού αθλητισμού, με μαι σημαντική πορεία στα γήπεδα.

Όλα αυτα τα χρόνια, ακόμα και στον γάμο του με τη Δέσποινα Βανδή, κινείται σε πολύ χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας στα προσωπικά του ζητήματα. Άλλωστε, ακόμα και τα εγκωμιαστικά σχόλια που δέχθηκε για τη στάση του δίπλα στην αείμνηστη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολάδου -όπου στάθηκε σαν «κερί αναμμένο» και έδειξε τεράστιο μεγαλείο ψυχής- τον είχαν κάνει να νιώσει αμήχανα, καθώς δεν του αρέσει να βρίσκεται στο επίκεντρο τέτοιων συζητήσεων.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την αείμνηστη Αλεξάνδρα Νικολάδου στην αγαπημένη του ΑΕΚ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το νέο κεφάλαιο και η διακριτικότητα

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη δύσκολη αυτή απώλεια, φαίνεται πως ο Ντέμης χαμογελάει ξανά. Σύμφωνα με αποκαλύψεις από την εκπομπή Happy Day, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή κι είναι ζευγάρι με μια εντυπωσιακή γυναίκα, η οποία διατηρεί παρουσία στα social media και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως διατροφολόγος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γνωριμία τους ξεκίνησε επαγγελματικά, με τον ίδιο να την επισκέπτεται για να χάσει κιλά.

Το ζευγάρι κυκλοφορεί κανονικά και δεν κρύβει τον έρωτά του, κάνοντας κοινές εξόδους σε εστιατόρια και στέκια της πόλης, παρόλο που προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ.

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα

Επειδή η σύντροφός του δεν ανήκει στον χώρο της σόουμπιζ και δεν έχει εκφράσει την επιθυμία να εκτεθεί στα ΜΜΕ, η ομάδα του Happy Day επέλεξε συνειδητά να μην αποκαλύψει τα στοιχεία της, σεβόμενη απόλυτα τόσο τη δική της επιλογή όσο και τον τρόπο με τον οποίο ο Ντέμης προστατεύει διαχρονικά την προσωπική του ζωή.

«Εμείς θα χαρούμε πολύ να είναι ευτυχισμένος και να είναι καλά, γιατί αυτό είναι που μετράει», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. «Είναι καλό παιδί, του αξίζει», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Παπανώτας.