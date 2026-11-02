Άννα Βίσση: «Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι»

Το μήνυμα μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

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Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Καρβέλας: Έστειλε νέο εξώδικο στην Άννα Βίσση - Τι ζητά / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση επέστρεψε στη συναυλία-ορόσημο στο ΟΑΚΑ, συγκεντρώνοντας 95.000 θεατές.
  • Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τη συναυλία προσωπικό της «στοίχημα» και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανταπόκριση του κοινού.
  • Ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και το κοινό για την υποστήριξη που συνέβαλε στην επιτυχία της συναυλίας.
  • Δήλωσε ότι η σχέση της με το κοινό γίνεται όλο και πιο δυνατή, δίνοντάς της κίνητρο για νέους στόχους.
  • Η ανάρτηση έρχεται μετά από δημόσια αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα.

Με μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα, περηφάνια και διάθεση για νέες προκλήσεις, η Άννα Βίσση επέστρεψε στη συναυλία-ορόσημο που έδωσε στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις της για τη βραδιά που συγκέντρωσε περίπου 95.000 θεατές και αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της μακρόχρονης καριέρας της.

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Η ίδια είχε επενδύσει πολλά σε αυτό το μεγάλο μουσικό εγχείρημα, το οποίο είχε χαρακτηρίσει προσωπικό της «στοίχημα». Μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού, η Άννα Βίσση εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή των συνεργατών της και όλων όσοι πίστεψαν σε αυτή την προσπάθεια.

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«Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω…», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της, περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση που εξακολουθεί να αισθάνεται όταν ανατρέχει σε εκείνη τη βραδιά. Όπως εξήγησε, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό τόσο για το κοινό της όσο και για την ίδια, νιώθοντας περήφανη που ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με εκείνη στο επίκεντρο.

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Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη και την αφοσίωση του κόσμου, που συνέβαλαν ώστε η συναυλία να αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική της πορεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συνεργάτες της και στους ανθρώπους που τη στήριξαν από την πρώτη στιγμή, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας.

«Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό “στοίχημα” και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα της Άννας Βίσση για τη συνέχεια

Πέρα από τον απολογισμό της μεγάλης συναυλίας, η Άννα Βίσση έστειλε και ένα σαφές μήνυμα για την επόμενη ημέρα. Η ίδια θεωρεί πως η σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό της γίνεται με το πέρασμα του χρόνου ακόμη πιο δυνατή, κάτι που της δίνει κίνητρο να συνεχίζει να ονειρεύεται και να θέτει νέους στόχους.

«Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο. Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά. Πάντα μαζί σας!», κατέληξε στην ανάρτησή της.

 

Η νέα δημοσίευση έρχεται, παράλληλα, μετά την πολυσυζητημένη δημόσια αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα, με τον οποίο η Άννα Βίσση συνδέεται εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

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