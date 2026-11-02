Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Agneta που θα φέρει στη χώρα έντονες βροχές και καταιγίδες ως και την Τρίτη 3/11.

Κακοκαιρία Agneta: Επικαιροποιήθηκε ο Έκτακτο Δελτίο Καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 02-11-2026 με α.α. 09/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και σήμερα Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Κακοκαιρία Agneta: 112 σε Θεσπρωτία και Ιόνιο

Νωρίτερα, ήχησε το 112 στη Θεσπρωτία για τα φαινόμενα που βρίσκονται «προ των πυλών» στην περιοχή λόγω της κακοκαιρίας Agneta.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των ισχυρών βροχών και των καταιγίδων που αναμένεται να εκδηλωθούν στη Θεσπρωτία από απόψε, έως το πρωί της Τρίτης.

«Στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Λίγο αργότερα, το 112 ενεργοποιήθηκε και για την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Αντίπαξους και τα Διαπόντια Νησιά, όπου επίσης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ έως τις πρωινές ώρες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)