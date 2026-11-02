Κακοκαιρία Agneta: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα βρέχει την Τρίτη

112 σε Θεσπρωτία & Ιόνιο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 00:30 GNTM: Αποχώρησε η Σταυρούλα M. ή ο Μάνος;
03.11.26 , 00:29 GNTM: Ποιοι σχεδιαστές-κολοσσοί έρχονται στο αποψινό επεισόδιο;
03.11.26 , 00:28 GNTM: Ποιο μοντέλο κερδίζει την ασυλία και τα 1.000€;
03.11.26 , 00:03 Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις
02.11.26 , 23:43 Ο Δήμαρχος Ρόδου Για Το Κύκλωμα Του Mr Χωριάτικο & Τις Επαφές Μαζί Τους
02.11.26 , 23:35 Σάττι - Rack: Η κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες ότι είναι ζευγάρι
02.11.26 , 23:35 GNTM: Η Μπέττυ Μαγγίρα αποθεώνει τον Χρύσανθο στην κριτική
02.11.26 , 23:31 Κακοκαιρία Agneta: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα βρέχει την Τρίτη
02.11.26 , 23:25 ΜΚΟ: Οι «χρυσές» ερωμένες του αρχηγού & το πάρτι σπατάλης με λεφτά δωρεών
02.11.26 , 23:13 GNTM: «Δεν αισθάνθηκα ότι φωτογραφίζω μοντέλα!»
02.11.26 , 23:09 Άννα Βίσση: «Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι»
02.11.26 , 23:00 Έκρηξη στην Πλάκα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο- Μοίραζαν τα κλοπιμαία οι δράστες
02.11.26 , 22:53 «Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά παρουσιάζει το νέο της album
02.11.26 , 22:40 GNTM: «Θα Σκοτωθούν! Γιατί Πάει Τόσο Γρήγορα;»
02.11.26 , 22:22 Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Καρποντίνη
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η ηλικία, το πτυχίο από το ΤΕΦΑΑ και οι γονείς του
Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
Δανάη Μπάρκα: Υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση
Παντούση - Παπαζήσης: Βραδινή έξοδος σε θεατρική πρεμιέρα- Ποιοι ήταν εκεί
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της παίζει πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού τους
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Καρποντίνη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (αρχείου)
Πρώτη Δημοσίευση: 02.11.26, 22:49
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Agneta, που θα φέρει έντονες βροχές και καταιγίδες έως την Τρίτη 3/11.
  • Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά νησιά της χώρας.
  • Ενεργοποιήθηκε το 112 για Θεσπρωτία και Κέρκυρα, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
  • Προβλέπεται κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, με ιδιαίτερη προσοχή σε Κέρκυρα και Ήπειρο.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Agneta που θα φέρει στη χώρα έντονες βροχές και καταιγίδες ως και την Τρίτη 3/11. 

Κακοκαιρία Agneta: Επικαιροποιήθηκε ο Έκτακτο Δελτίο Καιρού 

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 02-11-2026 με α.α. 09/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και σήμερα Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
β. Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
γ. Στην  Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ. Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
ε. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Κακοκαιρία Agneta: 112 σε Θεσπρωτία και Ιόνιο 

Νωρίτερα, ήχησε το 112 στη Θεσπρωτία για τα φαινόμενα που βρίσκονται «προ των πυλών» στην περιοχή λόγω της κακοκαιρίας Agneta

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των ισχυρών βροχών και των καταιγίδων που αναμένεται να εκδηλωθούν στη Θεσπρωτία από απόψε, έως το πρωί της Τρίτης.

«Στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112.

Λίγο αργότερα, το 112 ενεργοποιήθηκε και για την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Αντίπαξους και τα Διαπόντια Νησιά, όπου επίσης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ έως τις πρωινές ώρες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ AGNETA
 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
 |
ΙΟΝΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενδιάμεσες Εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα Δημοκρατικών
Ελλαδα
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις
ΜΚΟ: Οι «Χρυσές» Ερωμένες Του Αρχηγού & Το Πάρτι Σπατάλης
Ελλαδα
ΜΚΟ: Οι «χρυσές» ερωμένες του αρχηγού & το πάρτι σπατάλης με λεφτά δωρεών
Έκρηξη Πλάκα: Νέο Βίντεο Ντοκουμέντο - Μοίραζαν Τα Κλοπιμαία
Ελλαδα
Έκρηξη στην Πλάκα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο- Μοίραζαν τα κλοπιμαία οι δράστες
Πώς Η ΜΚΟ Της Θεσσαλονίκης Εξαπατούσε Χιλιάδες Δωρητές
Ελλαδα
Πώς η ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης εξαπατούσε χιλιάδες δωρητές
Απάτη ΜΚΟ: Οι Διάλογοι Του Προέδρου Με Τη Σύντροφο
Ελλαδα
Απάτη ΜΚΟ: «Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, ερχόμαστε συνέχεια εκεί»
Έκρηξη Στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι Οι 3 Κατηγορούμενοι
Ελλαδα
Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι
Cyber Monday 2026
Ελλαδα
Cyber Monday 2026: Πότε «πέφτει» και σε τι διαφέρει από την Black Friday
έκτακτο
Ελλαδα
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Χανιά: Mεθυσμένος Πήρε Πίσω Το Κατασχεμένο Αμάξι Του- Βίντεο
Ελλαδα
Χανιά: Πιάστηκε μεθυσμένος, πήρε πίσω το αμάξι του και παρέσυρε εργαζόμενο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top