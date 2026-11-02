Νέες αποκαλύψεις για απάτη της γνωστής ΜΚΟ. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και η Κατερίνα Μαστραντωνάκη αποκαλύπτουν ότι ο αρχηγός του κυκλώματος σκόρπιζε στις ερωμένες του ποσά που προκαλούν ζάλη.

ΜΚΟ: Οι «καυτές» συνομιλίες με την Α.Σ. και τα δώρα των 100.00 ευρώ

Σε επικοινωνία με την ερωμένη του, ο ίδιος καυχιέται ότι για πρώτη φορά συνευρίσκεται ερωτικά με άλλη γυναίκα χωρίς να χρειαστεί να «πληρώσει», τη στιγμή που για την ίδια είχε ξοδέψει στο παρελθόν το αστρονομικό ποσό των 100.000 ευρώ, ζητώντας της μάλιστα να του πει πώς αισθάνεται γι' αυτό.

Η γυναίκα το επιβεβαιώνει κυνικά, απαντώντας ότι εκείνος ήταν που ήθελε να ξοδέψει αυτά τα χρήματα, χωρίς ποτέ η ίδια να του τα ζητήσει. Λίγο αργότερα ο αρχηγός της υπενθύμιζε τα «δώρα» του - μεταξύ των οποίων μια τσάντα αξίας 2.500 ευρώ και επώνυμα σκουλαρίκια 500 ευρώ -, πετώντας της το «καρφί» ότι θα της χάριζε τα πενταπλάσια αν είχε διαφορετική συμπεριφορά απέναντί του.

ΜΚΟ: Η αναμονή στη Χαλκιδική για άλλη ερωμένη και τα «μπουζούκια» με τις γυναίκες στα γύρω τραπέζια

Η δράση του, ωστόσο, δεν περιοριζόταν σε μία μόνο γυναίκα, καθώς από τις έρευνες προκύπτουν και άλλες παράλληλες σχέσεις. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία του όπου καταγράφεται να περιμένει εναγωνίως σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Χαλκιδική μια άλλη ερωμενη για να περάσουν ενα βράδυ. Η χλιδή και η αλαζονεία του αποτυπώνονται και στις εξόδους του στα νυχτερινά κέντρα.

Όταν ο μετρ γνωστού κέντρου διασκέδασης τον ρώτησε αν θέλει να φέρει γυναίκες στο τραπέζι του, εκείνος απάντησε ότι προτιμά να τις βλέπει στα τριγύρω τραπέζια.