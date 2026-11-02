Άφωνη έχει αφήσει όλη την Ελλάδα η υπόθεση της «αμαρτωλής» ΜΚΟ. Στο φως έρχονται νέα στοιχεία για τη δράση των αδίστακτων απαταεώνων, μέσα από εξοργιστικούς διαλόγους του Προέδρου της οργάνωσης με τη σύντροφό του. Οι συνομιλίες τους αποκαλύπτουν πώς, πατώντας στον αθρώπινο πόνο, αποκόμιζαν εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ξόδευαν αλόγιστα , για να ζουν σαν βασιλιάδες.

ΜΚΟ: Οι εξοργιστικοί διάλογοι της απάτης - «Μια σουίτα κλείνουμε πάντα»

Διαβάστε πώς μιλούσαν μεταξύ τους οι δύο «πρωταγωνιστές» της υπόθεσης για χιλιάδες ευρώ, τα οποία μάζευαν υποτίθεται για ιερό σκοπό, αλλά «τσέπωναν», για να ζουν ζωή χαρισάμενη!

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: «Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου».

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Ρε δε σου 'στειλα 6 χιλιάρικα στο …; Ή όχι;»

Με «χρυσά» κουτάλια έτρωγαν στη ΜΚΟ: Σε πανάκριβα ταξίδια, υπεροπολυτελή θέρετρα και γκουρμέ δείπνα ξόδευαν τις δωρεές για άρρωστα παιδιά

Ατελείωτες επισκέψεις για θεραπείες ομορφιάς, αεροπορικά ταξίδια business class, κρουαζιέρες, γκουρμέ δείπνα στη Μύκονο και συχνές αποδράσεις, με διαμονή σε πανάκριβα θέρετρα. Εκεί πήγαιναν τα χρήματα που έδιναν άνθρωποι της διπλανής πόρτας από το υστέρημά τους, ή επώνυμοι, που δάκρυζαν στη θέα ενός βαριά άρρωστου παιδιού.

Υπάλληλος πολυτελούς ξενοδοχείου: «Δίκλινο θέλουμε; Δύο άτομα θα είστε;»

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: «Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, την Νιάρχος.....»

Υπάλληλος πολυτελούς ξενοδοχείου: «Ναι, συγνώμη για την αναμονή, υπάρχει η Junior σουίτα διαθέσιμη. Eίναι στα 410 ευρώ με το πρωινό».

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: «Οκ, ναι το ξέρουμε αυτό σας λέω. Ερχόμαστε συνέχεια εκεί, γι’ αυτό σας είπα να δείτε λίγο το όνομά μας, για να καταλάβετε ποιό δωμάτιο κλείνουμε πάντα».

ΜΚΟ: Οργή για τους αδίστακτους απατεώνες - Έκαναν ζωή χαρισάμενη, πατώντας πάνω στον ανθρώπινο πόνο

Ενώ οι αδίστακτοι απατεώνες ζούσαν μέσα στη χλιδή, απελπισμένοι άνθρωποι περίμεναν τη βοήθεια, που τους έταξαν. Μόνο που έπαιρναν τα ψίχουλα που περίσσευαν!

«Έχω παιδί 12 χρονών με λευχαιμία στο αίμα. Πήρα τηλέφωνο την κυρία Βάσω..... και μου είπε ναι θα βοηθήσουμε...Σε κάποιες μέρες μου είπανε σου έχουμε μαζέψει κάτι χρήματα. Μου είπαν, όμως, στο χέρι δε δίνουμε λεφτά. Η κυρία Βάσω μου είπε μη νομίζεις ότι εμεις κρατήσαμε για μας λεφτά, ότι κάναμε ειναι για δικά σας παιδιά», λέει μητέρα 12χρονης.

Μέσω εικονικής εταιρείας του κυκλώματος διαπιστώθηκαν πιστώσεις 55.000 ευρώ που ξοδεύτηκαν σε πολυτελείς αγορές και υπηρεσίες. Όπως 3.000 ευρώ για Luis Vuitton, 2.500 για ενοικίαση VIP αυτοκινήτων και πάνω από 4.500 ευρώ σε υπερλούξ ξεοδοχειακά συγκροτήματα. Με «χρυσά κουτάλια», όμως, φαίνεται πως έτρωγαν και συγγενείς του φιλάνθρωπου ζευγαριού, αφού κάποιοι προκαλούν με τα λόγια τους!

Συγγενής προέδρου ΜΚΟ στο Mega: «Μια χαρά παιδί είναι Καλό, ήσυχο και ευγενικό παιδί. Ξέρεις πόσο ταπεινός; Τους "καρχαρίες" τους αφήνουμε και πιάνουμε τον *****, ε; Η Ελλάδα έχει χάσει την αξιοπρέπειά της. Αν το έκανε και πολύ καλά έκανε και πολύ καλά έκανε!»