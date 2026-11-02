Αγγελική Νικολούλη: «Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο»

Το σπαρακτικό μήνυμα για τη μητέρα της

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Δείτε όσα είχε πει η Αγγελική Νικολούλη για την απώλεια της μητέρας της, Διονυσίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγγελική Νικολούλη τίμησε τη μνήμη της μητέρας της με συγκινητική ανάρτηση, έναν χρόνο μετά τον θάνατό της.
  • Μοιράστηκε προσωπικό μήνυμα για την απώλεια και την ανάγκη της να ακούσει ξανά τη φωνή της μητέρας της.
  • Περιέγραψε το κενό που αισθάνεται και τη σημασία των φωτογραφιών για να νιώθει κοντά της.
  • Αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικές στιγμές και ατάκες της μητέρας της που της λείπουν.
  • Η ανάρτησή της εκφράζει βαθιά συναισθήματα και τον πόνο της απώλειας.

Με μια ανάρτηση γεμάτη συγκίνηση και λόγια που αποτυπώνουν τον πόνο της απώλειας, η Αγγελική Νικολούλη τίμησε τη μνήμη της μητέρας της, έναν χρόνο μετά τον θάνατό της.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα προσωπικό μήνυμα, μέσα από το οποίο περιέγραψε πόσο της λείπει η γυναίκα που υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της.

Νικολούλη: Ραγίζουν καρδιές τα λόγια της για τον θάνατο της μητέρα της

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα…», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις το κενό που εξακολουθεί να αισθάνεται. Μαζί με το μήνυμά της δημοσίευσε και μια φωτογραφία, μέσα από την οποία οι αναμνήσεις από τις στιγμές που έζησαν μαζί μοιάζουν να παραμένουν ολοζώντανες.

Αγγελική Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την κηδεία της μαμάς της!

Η Αγγελική Νικολούλη περιέγραψε με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο την ανάγκη της να ακούσει ξανά τη φωνή της μητέρας της, να θυμηθεί το γέλιο της, τις αντιδράσεις της και τις χαρακτηριστικές ατάκες της. Μίλησε ακόμη για εκείνη τη δύσκολη στιγμή που η φωτογραφία γίνεται ο μοναδικός τρόπος να αισθανθεί κοντά της, καθώς η φυσική παρουσία της έχει πλέον χαθεί.

«Βλέπω τις φωτογραφίες μας και σε νιώθω κοντά μου. Σε πειράζω… Θέλω να σε ακούσω να γελάς, να θυμώνεις, να πετάς εκείνες τις έξυπνες ατάκες για να γελάμε όλοι ασταμάτητα. Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο. Παγώνει την ψυχή μου. Κοιτάζω τα μάτια σου, το χαμόγελό σου στη φωτογραφία και ζεσταίνομαι. Ξέσπασε μπόρα, χάθηκε το φως της μέρας και μου λένε να φύγω. Να σε αφήσω να ησυχάσεις. Καληνύχτα μανούλα μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
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