Ελένη Μενεγάκη: Η ζωή μετά την τηλεόραση και η πορεία των επιχειρήσεών της/ OPEN

Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από νέες φωτογραφίες, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα κομψό και ανεπιτήδευτο look που ξεχώρισε.

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα σύνολο με γαλλικό αέρα, έχοντας ως πρωταγωνιστή έναν λευκό μπερέ, τον οποίο συνδύασε με μαύρα στενά γυαλιά ηλίου και άνετα ρούχα σε ανοιχτές αποχρώσεις.

Στα στιγμιότυπα, η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει χαλαρή στον φωτογραφικό φακό, χαρίζοντας τον δικό της αέρα στις φωτογραφίες, άλλοτε με παιχνιδιάρικη διάθεση και άλλοτε με ένα διακριτικό χαμόγελο.

Η ανάρτησή της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις στιλιστικές της επιλογές. Σε επόμενες φωτογραφίες, η παρουσιάστρια εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό σκυλάκι, ενώ ποζάρει και με μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη από μοβ και ροζ τουλίπες.

Για αυτές τις πιο τρυφερές στιγμές επέλεξε ένα καφέ πλεκτό πανωφόρι με γαλάζια σχέδια, διατηρώντας τον λευκό μπερέ και τα μαύρα γυαλιά ηλίου, που ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

«Λιακάδα, λουλούδια και αγάπη», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, προσθέτοντας μια λευκή καρδιά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φωτογραφίες της συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των followers της, με τα σχόλια και τα likes να διαδέχονται το ένα το άλλο. Άλλωστε, η Ελένη Μενεγάκη γνωρίζει καλά πώς να συνδυάζει την απλότητα με την κομψότητα, ακόμη και στις πιο χαλαρές καθημερινές της εμφανίσεις.