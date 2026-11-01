Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα

Χρήσιμες συμβουλές για μία από τις πιο αγαπημένες λιχουδιές του χειμώνα

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Σε αντίθεση με τους περισσότερους ξηρούς καρπούς, τα κάστανα έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά

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Τα κάστανα είναι από τις πιο αγαπημένες φθινοπωρινές λιχουδιές. Η παρασκευή τους μπορεί να γεμίζει το σπίτι με υπέροχο άρωμα, όμως το ξεφλούδισμα δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο θα θέλαμε. Το καλό νέο είναι ότι υπάρχουν μερικά απλά μυστικά για να απολαμβάνουμε τον καρπό χωρίς ταλαιπωρία.

Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα

Πως βράζουμε τα κάστανα

Για να ξεφλουδίζουν εύκολα, τα κάστανα χρειάζονται περίπου 15-20 λεπτά σε νερό που σιγοβράζει. Ο χρόνος μπορεί να φτάσει τα 25 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος και τη φρεσκάδα τους.

Κάστανα: O πιο λαχταριστός χειμερινός καρπός είναι και εξαιρετικά ωφέλιμος

Πριν το βράσιμο, πλένουμε καλά τα κάστανα και χαράζουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι έναν σταυρό στην επίπεδη πλευρά τους. Το χάραγμα είναι απαραίτητο, καθώς επιτρέπει στον ατμό να διαφεύγει και μειώνει τον κίνδυνο να σκάσουν κατά το μαγείρεμα.

Μόλις μαλακώσουν, τα στραγγίζουμε και ξεκινάμε το ξεφλούδισμα όσο είναι ακόμη ζεστά, αφαιρώντας τόσο το εξωτερικό σκληρό κέλυφος όσο και τη λεπτή καφέ μεμβράνη που βρίσκεται από κάτω. Ένα χρήσιμο κόλπο είναι να τα κρατάμε σκεπασμένα με μια καθαρή πετσέτα και να βγάζουμε λίγα λίγα, ώστε να μη χάνουν τη θερμότητά τους. Όσο κρυώνουν, τόσο δυσκολότερα αφαιρείται η εσωτερική φλούδα.

Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα

Και ένα ακόμη μικρό μυστικό

Τα κάστανα μπορούν να μαγειρευτούν και στον ατμό, μια μέθοδο που σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη μπορεί να διατηρήσει καλύτερα τη βιταμίνη C και την αντιοξειδωτική τους δράση.

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