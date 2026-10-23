Συνταγή για την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Κριθαρότο με Μοσχάρι

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Κριθαρότο με μοσχάρι 

Υλικά

Συνταγή για την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Κριθαρότο με Μοσχάρι

  • 700 γρ. μοσχάρι από κιλότο, κομμένο σε μικρά κυβάκια
  • 400 γρ. κριθαράκι μέτριο
  • 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 1 μικρό καρότο, τριμμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
  • 300 γρ. τριμμένη ντομάτα
  • 100 ml κόκκινο κρασί
  • 1,2 λίτρα ζωμό βοδινού, περίπου
  • 1 ξυλάκι κανέλας
  • 2 κόκκους μπαχάρι
  • 1 φύλλο δάφνης
  • 50 ml ελαιόλαδο
  • 40 γρ. βούτυρο
  • 80 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
  • 100 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
  • Ψιλοκομμένος μαϊντανός
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Συνταγή για την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Κριθαρότο με Μοσχάρι

Εκτέλεση

  • Σε κατσαρόλα ζεσταίνω τον ζωμό βοδινού και προσθέτω την κανέλα, το μπαχάρι και τη δάφνη, αφήνοντάς τον να σιγοβράζει ώστε να αρωματιστεί.
  • Σε βαθύ τηγάνι σοτάρω το μοσχάρι σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα. Αλατοπιπερώνω, αποσύρω και κρατάω στην άκρη.
  • Στο ίδιο τηγάνι σοτάρω το κριθαράκι για 2-3 λεπτά. Προσθέτω το κρεμμύδι, το καρότο και το σκόρδο και συνεχίζω το σοτάρισμα. Ρίχνω τον πελτέ, ανακατεύω και σβήνω με το κόκκινο κρασί. Προσθέτω την τριμμένη ντομάτα και ανακατεύω καλά.
  • Ρίχνω σταδιακά τον αρωματισμένο ζωμό, ανακατεύοντας συχνά μέχρι να μαγειρευτεί το κριθαράκι. Προς το τέλος προσθέτω ξανά το μοσχάρι με τα υγρά του και διορθώνω το αλάτι και το πιπέρι.
  • Αποσύρω από τη φωτιά, προσθέτω το βούτυρο και το κεφαλοτύρι και ανακατεύω μέχρι να δέσει το κριθαρότο. Σερβίρω με θρυμματισμένη φέτα και ψιλοκομμένο μαϊντανό.
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