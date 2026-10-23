Σήμερα, ο Χρήστος Μοίρας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών με μία πατροπαράδοτη συνταγή, την οποία έχει ...πειράξει λίγο. Δείχνει στους φίλους της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, πώς να φτιάξουν Κριθαρότο με Μοσχάρι
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Συνταγή για noodles με χοιρινό λαιμό ή πανσέτα, ιδανικό για date
Κριθαρότο με μοσχάρι
Υλικά
- 700 γρ. μοσχάρι από κιλότο, κομμένο σε μικρά κυβάκια
- 400 γρ. κριθαράκι μέτριο
- 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 1 μικρό καρότο, τριμμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
- 300 γρ. τριμμένη ντομάτα
- 100 ml κόκκινο κρασί
- 1,2 λίτρα ζωμό βοδινού, περίπου
- 1 ξυλάκι κανέλας
- 2 κόκκους μπαχάρι
- 1 φύλλο δάφνης
- 50 ml ελαιόλαδο
- 40 γρ. βούτυρο
- 80 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
- 100 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
- Ψιλοκομμένος μαϊντανός
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
- Σε κατσαρόλα ζεσταίνω τον ζωμό βοδινού και προσθέτω την κανέλα, το μπαχάρι και τη δάφνη, αφήνοντάς τον να σιγοβράζει ώστε να αρωματιστεί.
- Σε βαθύ τηγάνι σοτάρω το μοσχάρι σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα. Αλατοπιπερώνω, αποσύρω και κρατάω στην άκρη.
- Στο ίδιο τηγάνι σοτάρω το κριθαράκι για 2-3 λεπτά. Προσθέτω το κρεμμύδι, το καρότο και το σκόρδο και συνεχίζω το σοτάρισμα. Ρίχνω τον πελτέ, ανακατεύω και σβήνω με το κόκκινο κρασί. Προσθέτω την τριμμένη ντομάτα και ανακατεύω καλά.
- Ρίχνω σταδιακά τον αρωματισμένο ζωμό, ανακατεύοντας συχνά μέχρι να μαγειρευτεί το κριθαράκι. Προς το τέλος προσθέτω ξανά το μοσχάρι με τα υγρά του και διορθώνω το αλάτι και το πιπέρι.
- Αποσύρω από τη φωτιά, προσθέτω το βούτυρο και το κεφαλοτύρι και ανακατεύω μέχρι να δέσει το κριθαρότο. Σερβίρω με θρυμματισμένη φέτα και ψιλοκομμένο μαϊντανό.