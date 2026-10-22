Ο Χρήστος Μοίρας φέρνει μία ιδιαίτερη συνταγή σήμερα στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζηνα. Δείχνει ένα πεντανόστιμο πιάτο με χοιρινό και noodles που εντυπωσιάζει όλους τους καλεσμένους στο πλατό, και είναι ιδανικό για ένα πολύ ...προσωπικό γεύμα.
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Φιάξτε Ωτία, το αγαπημένο ποντιακό γλυκό, με την παραδοσιακή συνταγή
Noodles με χοιρινό λαιμό (ή πανσέτα )
Υλικά
- 500 γρ. χοιρινό
- 400 γρ. noodles
- 2 κ.σ. σησαμέλαιο
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 1 κ.σ. τζίντζερ σε σκόνη
- 100 γρ. σόγια
- 1 λίτρο ζωμός κότας
- 1 ματσάκι φρέσκο κρεμμύδι
- Λίγο πράσο
- ½ ματσάκι κόλιανδρο
- Μαύρο σουσάμι
Εκτέλεση
- Μουλιάζω τα noodles σε ζεστό ζωμό κότας για 5 λεπτά και τα σουρώνω, κρατώντας λίγο από τον ζωμό.
- Κόβω το χοιρινό σε κυβάκια 2 εκ. και το σοτάρω σε σησαμέλαιο μέχρι να ροδίσει.
- Προσθέτω το πράσο, το φρέσκο κρεμμύδι, το σκόρδο και το τζίντζερ και σοτάρω για λίγα λεπτά.
- Ρίχνω τη σόγια, προσθέτω τα noodles και λίγο από τον ζωμό και ανακατεύω μέχρι να δέσουν τα υλικά.
- Σερβίρω με κόλιανδρο, φρέσκο κρεμμύδι και μαύρο σουσάμι.