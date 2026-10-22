Συνταγή για noodles με χοιρινό λαιμό ή πανσέτα, ιδανικό για date

Ένα ιδιαίτερο πιάτο με ανατολίτικη προσέγγιση και πολλά μυρωδικά

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Συνταγες
Noodles με χοιρινό λαιμό ή πανσέτα από τον Χρήστο Μοίρα

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Ο Χρήστος Μοίρας φέρνει μία ιδιαίτερη συνταγή σήμερα στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζηνα. Δείχνει ένα πεντανόστιμο πιάτο με χοιρινό και noodles που εντυπωσιάζει όλους τους καλεσμένους στο πλατό, και είναι ιδανικό για ένα πολύ ...προσωπικό γεύμα.

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία

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Noodles με χοιρινό λαιμό (ή πανσέτα )

Συνταγή για noodles με χοιρινό λαιμό ή πανσέτα, ιδανικό για date

Υλικά

Συνταγή για noodles με χοιρινό λαιμό ή πανσέτα, ιδανικό για date

 

  • 500 γρ. χοιρινό
  • 400 γρ. noodles
  • 2 κ.σ. σησαμέλαιο
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 1 κ.σ. τζίντζερ σε σκόνη
  • 100 γρ. σόγια
  • 1 λίτρο ζωμός κότας
  • 1 ματσάκι φρέσκο κρεμμύδι
  • Λίγο πράσο
  • ½ ματσάκι κόλιανδρο
  • Μαύρο σουσάμι

Εκτέλεση

Συνταγή για noodles με χοιρινό λαιμό ή πανσέτα, ιδανικό για date

  • Μουλιάζω τα noodles σε ζεστό ζωμό κότας για 5 λεπτά και τα σουρώνω, κρατώντας λίγο από τον ζωμό.
  • Κόβω το χοιρινό σε κυβάκια 2 εκ. και το σοτάρω σε σησαμέλαιο μέχρι να ροδίσει.
  • Προσθέτω το πράσο, το φρέσκο κρεμμύδι, το σκόρδο και το τζίντζερ και σοτάρω για λίγα λεπτά.
  • Ρίχνω τη σόγια, προσθέτω τα noodles και λίγο από τον ζωμό και ανακατεύω μέχρι να δέσουν τα υλικά.
  • Σερβίρω με κόλιανδρο, φρέσκο κρεμμύδι και μαύρο σουσάμι.
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