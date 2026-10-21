Φιάξτε Ωτία, το αγαπημένο ποντιακό γλυκό, με την παραδοσιακή συνταγή

Ένα έδεσμα του Πόντου, όπως μας το δείχνει μία ξεχωριστή καλεσμένη

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Σήμερα στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, έρχεται μία ξεχωριστή καλεσμένη. Η κυρία Ελένη Σιδηροπούλου, η οποία δείχνει στους τηλεθεατές αλλά και στον Χρήστο Μοίρα, μία παραδοσιακή ποντιακή συνταγή. Τα Ωτία, ένα γλυκό που έφτιαχναν παλιά στους γάμους και στις χαρές.

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Φιάξτε Ωτία, το αγαπημένο ποντιακό γλυκό, με την παραδοσιακή συνταγή

Συνταγή για Ωτία

Φιάξτε Ωτία, το αγαπημένο ποντιακό γλυκό, με την παραδοσιακή συνταγή

Υλικά

Φιάξτε Ωτία, το αγαπημένο ποντιακό γλυκό, με την παραδοσιακή συνταγή

Φτιάξτε γίγαντες με λουκάνικο πλακί, μία νόστιμη συνταγή που θυμίζει Πήλιο

  • 6 αυγα 
  • 600γρ ζάχαρη 
  • 500γρ γιαούρτι στραγγιστο
  • 150γρ ηλιέλαιο 
  • 3 βανιλιες 
  • 1 φακελάκι μπεικιν 
  • κουταλάκι του γλυκού σόδα φαγητού
  • 1.600 με 1.700 αλευρι γ.ο.χ 
  • Και λίγο ακόμα για το άνοιγμα του ζυμαριού 
  • 2 κιλά ηλιέλαιο για το τηγανισμα

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία στο βίντεο που ακολουθεί

 

 

 

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