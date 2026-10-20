Μία συνταγή θυμίζει Πήλιο, καλή παρέα και τσίπουρα, φέρνει σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας. Φτιάχνει Γίγαντες με Λουκάνικο Πλακί και όλη η παρέα της εκπομπής, είναι ενθουσιασμένη.
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
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Γίγαντες με λουκάνικο πλακί
Υλικά
- 500 γρ. φασόλια γίγαντες
- 300 γρ. χωριάτικο λουκάνικο
- 2 ξερά κρεμμύδια
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 4 καρότα
- 1 πιπεριά τσίλι
- 1 πιπεριά Φλωρίνης
- 1 βάζο σάλτσα ντομάτας
- 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
- 1 κ.γ. γλυκιά καπνιστή πάπρικα
- Λίγο σέλινο
- ½ ματσάκι μαϊντανό
- Ελαιόλαδο
- Αλάτι
- Πιπέρι
Εκτέλεση
- Βράζω τους γίγαντες σε χύτρα με νερό μέχρι να μαλακώσουν και τους σουρώνω.
- Σε κατσαρόλα σοτάρω το λουκάνικο σε ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσει και το αφαιρώ.
- Ρίχνω τους γίγαντες στο ίδιο λάδι και τους σοτάρω για λίγα λεπτά.
- Προσθέτω τα λαχανικά και συνεχίζω το σοτάρισμα.
- Ρίχνω τον πελτέ, την καπνιστή πάπρικα, τη σάλτσα ντομάτας, το σέλινο, τον μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό από το βράσιμο.
- Ανακατεύω προσεκτικά, μεταφέρω σε ταψί και τοποθετώ το λουκάνικο από πάνω.
- Ψήνω στους 180°C για 40-50 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα και να μελώσουν οι γίγαντες.