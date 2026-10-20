Φτιάξτε γίγαντες με λουκάνικο πλακί, μία νόστιμη συνταγή που θυμίζει Πήλιο

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Γίγαντες με Λουκάνικο Πλακί φτιάχνει σήμερα ο Χρήστος Μοίρας

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Μία συνταγή θυμίζει Πήλιο, καλή παρέα και τσίπουρα, φέρνει σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας. Φτιάχνει Γίγαντες με Λουκάνικο Πλακί και όλη η παρέα της εκπομπής, είναι ενθουσιασμένη.

 Φτιάξτε γίγαντες με λουκάνικο πλακί, μία νόστιμη συνταγή που θυμίζει Πήλιο

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία

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Γίγαντες με λουκάνικο πλακί

Υλικά

Φτιάξτε γίγαντες με λουκάνικο πλακί, μία νόστιμη συνταγή που θυμίζει Πήλιο

  • 500 γρ. φασόλια γίγαντες
  • 300 γρ. χωριάτικο λουκάνικο
  • 2 ξερά κρεμμύδια
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 4 καρότα
  • 1 πιπεριά τσίλι
  • 1 πιπεριά Φλωρίνης
  • 1 βάζο σάλτσα ντομάτας
  • 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
  • 1 κ.γ. γλυκιά καπνιστή πάπρικα
  • Λίγο σέλινο
  • ½ ματσάκι μαϊντανό
  • Ελαιόλαδο
  • Αλάτι
  • Πιπέρι

Εκτέλεση

Φτιάξτε γίγαντες με λουκάνικο πλακί, μία νόστιμη συνταγή που θυμίζει Πήλιο

  • Βράζω τους γίγαντες σε χύτρα με νερό μέχρι να μαλακώσουν και τους σουρώνω.
  • Σε κατσαρόλα σοτάρω το λουκάνικο σε ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσει και το αφαιρώ.
  • Ρίχνω τους γίγαντες στο ίδιο λάδι και τους σοτάρω για λίγα λεπτά.
  • Προσθέτω τα λαχανικά και συνεχίζω το σοτάρισμα.
  • Ρίχνω τον πελτέ, την καπνιστή πάπρικα, τη σάλτσα ντομάτας, το σέλινο, τον μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό από το βράσιμο.
  • Ανακατεύω προσεκτικά, μεταφέρω σε ταψί και τοποθετώ το λουκάνικο από πάνω.
  • Ψήνω στους 180°C για 40-50 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα και να μελώσουν οι γίγαντες.
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