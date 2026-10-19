Φτιάξτε μία συνταγή για κοτόπουλο με πένες αλα κρεμ, εύκολα και γρήγορα

Ένα αγαπημένο πιάτο της ελληνικής οικογένειας, που συνδυάζει κλασικά υλικά

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Κοτόπουλο με πένες αλά κρεμ από τον Χρήστο Μοίρα

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Το κοτόπουλο και οι πένες αλά κρεμ, αρέσουν πολύ σε όσους δεν έχουν πoλύ χρόνο για μαγείρεμα. Ο Χρήστος Μοίρας δίνει μία συνταγη με κάποιες μικρές παραλλαγές στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία

Φτιάξτε μία συνταγή για κοτόπουλο με πένες αλα κρεμ, εύκολα και γρήγορα

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Κοτόπουλο με πένες αλά κρεμ

Υλικά

Φτιάξτε μία συνταγή για κοτόπουλο με πένες αλα κρεμ, εύκολα και γρήγορα

  • 500 γρ φιλέτο κοτόπουλο 
  • 500 γρ πέννες 
  • 150 γρ bacon 
  • 250 γρ κρέμα γάλακτος
  • 100 ml λευκό κρασί 
  • 150 ml ζωμός λαχανικών 
  • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια 
  • 2 σκελίδες σκόρδο 
  • 100 γρ παρμεζάνα 
  • 50 ml ελαιόλαδο 
  • 1/4 ματσάκι μαϊντανός

Εκτέλεση

Φτιάξτε μία συνταγή για κοτόπουλο με πένες αλα κρεμ, εύκολα και γρήγορα

  • Βράζω τις πένες σε αλατισμένο νερό και τις σουρώνω, κρατώντας λίγο από το νερό τους.
  • Κόβω το κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές και το σοτάρω σε βαθύ τηγάνι με το ελαιόλαδο μέχρι να πάρει χρώμα.
  • Προσθέτω το μπέικον και συνεχίζω το σοτάρισμα.
  • Ρίχνω τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το σκόρδο ψιλοκομμένα και σοτάρω για λίγο ακόμη.
  • Σβήνω με το λευκό κρασί και αφήνω να εξατμιστεί.
  • Προσθέτω τον ζωμό λαχανικών και την κρέμα γάλακτος και σιγοβράζω μέχρι να δέσει η σάλτσα και να ψηθεί καλά το κοτόπουλο.
  • Ρίχνω τις πένες και την παρμεζάνα, ανακατεύω καλά μέχρι να αποκτήσουν κρεμώδη υφή και, αν χρειαστεί, προσθέτω λίγο από το νερό των ζυμαρικών.
  • Διορθώνω το αλάτι και το πιπέρι και ολοκληρώνω με ψιλοκομμένο μαϊντανό.
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