Το κοτόπουλο και οι πένες αλά κρεμ, αρέσουν πολύ σε όσους δεν έχουν πoλύ χρόνο για μαγείρεμα. Ο Χρήστος Μοίρας δίνει μία συνταγη με κάποιες μικρές παραλλαγές στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Σου αρέσουν τα μακαρόνια; Δες και φτιάξε αυτές τις τρεις εύκολες συνταγές
Κοτόπουλο με πένες αλά κρεμ
Υλικά
- 500 γρ φιλέτο κοτόπουλο
- 500 γρ πέννες
- 150 γρ bacon
- 250 γρ κρέμα γάλακτος
- 100 ml λευκό κρασί
- 150 ml ζωμός λαχανικών
- 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 100 γρ παρμεζάνα
- 50 ml ελαιόλαδο
- 1/4 ματσάκι μαϊντανός
Εκτέλεση
- Βράζω τις πένες σε αλατισμένο νερό και τις σουρώνω, κρατώντας λίγο από το νερό τους.
- Κόβω το κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές και το σοτάρω σε βαθύ τηγάνι με το ελαιόλαδο μέχρι να πάρει χρώμα.
- Προσθέτω το μπέικον και συνεχίζω το σοτάρισμα.
- Ρίχνω τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το σκόρδο ψιλοκομμένα και σοτάρω για λίγο ακόμη.
- Σβήνω με το λευκό κρασί και αφήνω να εξατμιστεί.
- Προσθέτω τον ζωμό λαχανικών και την κρέμα γάλακτος και σιγοβράζω μέχρι να δέσει η σάλτσα και να ψηθεί καλά το κοτόπουλο.
- Ρίχνω τις πένες και την παρμεζάνα, ανακατεύω καλά μέχρι να αποκτήσουν κρεμώδη υφή και, αν χρειαστεί, προσθέτω λίγο από το νερό των ζυμαρικών.
- Διορθώνω το αλάτι και το πιπέρι και ολοκληρώνω με ψιλοκομμένο μαϊντανό.