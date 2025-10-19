Eύκολες και διαφορετικές συνταγές για μακαρονάδες

Αν είστε και εσείς μακαρονάδες και ψάχνετε εύκολες και γρήγορες συνταγές για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, εμείς συγκεντρώσαμε κάποιες από αυτές που έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star και σας τις παρουσιάζουμε.

Πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια

Υλικά της Συνταγής

• 250 γρ. σπανάκι φρέσκο ή κατεψυγμένο

• 150 γρ. μπέικον

• 200 γρ. μανιτάρια

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 150 γρ. κρέμα τυρί

• Αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο

• 12-14 σωληνάκια κανελόνι

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• 100-150 γρ. τριμμένο τυρί

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σοτάρισμα: Σε μεγάλο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, σοτάρεις το μπέικον μέχρι να ροδίσει. Προσθέτεις κρεμμύδι και σκόρδο για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτεις τα μανιτάρια και μετά το σπανάκι, μαγειρεύοντας μέχρι να φύγουν τα υγρά. Αλατοπιπερώνεις και προσθέτεις λίγο μοσχοκάρυδο. Αφήνεις να κρυώσει ελαφρά.

2. Γέμιση: Ανακατεύεις τη γέμιση με την κρέμα τυρί μέχρι να γίνει ομοιογενές μείγμα.

3. Συναρμολόγηση: Γεμίζεις τα κανελόνια με τη γέμιση και τα τοποθετείς σε λαδωμένο ταψί.



4. Κρέμα γάλακτος: Ρίχνεις ομοιόμορφα την κρέμα γάλακτος πάνω από τα κανελόνια.



5. Γκραντινάρισμα: Πασπαλίζεις με το τριμμένο τυρί για να δημιουργηθεί χρυσαφένια κρούστα στο ψήσιμο.



6. Ψήσιμο: Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να είναι ζεστά τα κανελόνια.



7. Σερβίρισμα: Αφήνεις 5 λεπτά να σταθούν πριν τα σερβίρεις, για να κρατήσουν τη μορφή τους.



Mακαρονάδα φούρνου με σάλτσα

Υλικά της Συνταγής

• 500 γρ. ζυμαρικά πένες

• 2 πιπεριές πράσινες

• 250 γρ. μανιτάρια φρέσκα

• 1 λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 500 γρ. ντομάτα κονκασέ ή τριμμένη

• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 1/2 φλιτζ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

• Λίγο βασιλικό

• Αλάτι, πιπέρι

• 300 γρ. μοτσαρέλα

• 50 γρ. παρμεζάνα

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Ζυμαρικά

• Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2΄ λιγότερο απ’ ό,τι λέει η συσκευασία.

• Τα στραγγίζεις και τα ανακατεύεις με λίγο ελαιόλαδο.

2. Σάλτσα

• Σοτάρεις το κρεμμύδι σε ελαιόλαδο.

• Προσθέτεις πιπεριές, μανιτάρια, σκόρδο και τα μαγειρεύεις 5’.

• Ρίχνεις τον πελτέ, την ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, βασιλικό.

• Σιγοβράζεις ~15 λεπτά μέχρι να δέσει Ανακάτεμα

• Σ’ ένα μεγάλο μπολ ή κατσαρόλα, ανακατεύεις τις πένες με όλη τη σάλτσα.

• Προσθέτεις τη μισή μοτσαρέλα μέσα στο μείγμα και ανακατεύεις.

4. Ψήσιμο

• Αδειάζεις το μείγμα σε λαδωμένο ταψί.

• Από πάνω πασπαλίζεις την υπόλοιπη μοτσαρέλα και την παρμεζάνα.

• Ψήνεις σε 180°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να λιώσει και να ροδίσει το τυρί.

Σπαγγέτι με πέστο ρόκας και φιλετίνια κοτόπουλου

Υλικά για 2 με 3 άτομα

Για το πιάτο

250 γραμμάρια σπαγγέτι

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την πέστο ρόκας

80 γραμμάρια ρόκα

40 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη

30 γραμμάρια κουκουνάρι

80 ml ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση

Κόβουμε τα φιλέτα κοτόπουλου σε μικρά τετράγωνα κομμάτια. Τα αλατοπιπερώνουμε και τα σοτάρουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι με το ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και να ψηθούν καλά από όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε στο τηγάνι μια σκελίδα σκόρδο ολόκληρη και την αφήνουμε να αρωματίσει το λάδι για λίγα λεπτά πριν την αφαιρέσουμε.

Βράζουμε τα σπαγγέτι σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente και κρατάμε λίγο από το νερό τους πριν τα σουρώσουμε.

Ετοιμάζουμε την πέστο ρόκας χτυπώντας στο μούλτι τη ρόκα, την παρμεζάνα, το κουκουνάρι, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι, μέχρι να έχουμε μια πυκνή αλλά λεία σάλτσα.

Ρίχνουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι με το κοτόπουλο, προσθέτουμε την πέστο και λίγο από το νερό των ζυμαρικών. Ανακατεύουμε καλά ώστε να ενωθούν όλα τα υλικά και να δέσει η σάλτσα.

Σερβίρουμε αμέσως, ζεστό, με όλη τη φρεσκάδα της ρόκας και την πλούσια γεύση του κοτόπουλου.