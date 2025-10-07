Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή

Mία λαχταριστή συνταγή με πρωταγωνιστή το κοτόπουλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 13:29 Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
07.10.25 , 13:24 Η Ελλάδα ανάμεσα στις «gym junkie» χώρες
07.10.25 , 13:17 Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
07.10.25 , 13:02 Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
07.10.25 , 13:01 H Άννα Βίσση ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο
07.10.25 , 13:00 Πανσέληνος στον Κριό: Ένταση, πάθος και… παρεξηγήσεις- Ποιοι να προσέξουν;
07.10.25 , 12:50 Οι δίδυμοι Σερραίοι αθλητικογράφοι χτυπούν την πόρτα του Cash Or Trash
07.10.25 , 12:49 Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή
07.10.25 , 12:40 Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται
07.10.25 , 12:40 Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
07.10.25 , 12:28 Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
07.10.25 , 12:26 Μπαμπινιώτης: To «αδικαιολόγητο» λάθος με την απόστροφο στο «εξ»!
07.10.25 , 12:01 Shopping με στιλ: Οι Πρέλεβιτς δείχνουν πώς ντύνεσαι κομψά χωρίς υπερβολές!
07.10.25 , 11:53 Δημήτρης Αρβανίτης: Σχολίασε Λαζόπουλο, Μπισμπίκη, Καπουτζίδη & Σεφερλή
07.10.25 , 11:47 Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει
Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Περισσότερα

VIDEOS

Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Η τέλεια συνταγή για να συνοδεύσετε τον καφέ σας
Σούπερ συνταγή για αφράτο κέικ αχλάδι διά χειρός Χρήστου Μοίρα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεσημέριασε και ψάχνεις να βρεις μία γρήγορη και νόστιμη συνταγή για να φτιάξεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα; Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star την τέλεια ιδέα. 

Λαχταριστό κοτόπουλο γεμιστό με μοτσαρέλα και φρέσκια ντομάτα

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μπουτάκια κοτόπουλου για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star 

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μπουτάκια κοτόπουλου για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star 

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, έφτιαξε κοκκινιστά μπουτάκια κοτόπουλου με ρύζι και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής 

• 4 μπούτια κοτόπουλου
• 50 γρ. αλεύρι
• 80 ml ελαιόλαδο

Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή
 
Για τη σάλτσα

• 1 κρεμμύδι
• 1 καρότο
• 2 κλωνάρια σέλερι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη
• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 150 ml λευκό κρασί
• 500 ml ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου
• 1 φύλλο δάφνης
• Αλάτι & πιπέρι
• 300 γρ. ρύζι καρολίνα ή νυχάκι
• ½ κ.γ. αλάτι
 
Εκτέλεση της Συνταγής

1. Κοτόπουλο • Αλατοπιπέρωσε τα μπούτια και πέρασέ τα από το αλεύρι. • Σοτάρισέ τα σε κατσαρόλα με το λάδι μέχρι να ροδίσουν. Βγάλε τα σε πιάτο. 2. Λαχανικά • Στο ίδιο λάδι σοτάρισε κρεμμύδι, καρότο, σέλερι για 4–5 λεπτά. • Πρόσθεσε το σκόρδο και τον πελτέ, ανακάτεψε 1 λεπτό. 3. Σάλτσα • Σβήσε με το κρασί (αν βάλεις). • Ρίξε την ντομάτα, τον ζωμό, τη δάφνη, αλάτι και πιπέρι. • Βάλε μέσα τα μπούτια και σιγόβρασε 45–50 λεπτά με μισοσκεπασμένη κατσαρόλα, μέχρι να μαλακώσουν και να δέσει η σάλτσα. 4. Ρύζι • Βράσε τον ζωμό σε άλλη κατσαρόλα. • Πρόσθεσε το ρύζι, το λάδι και το αλάτι. • Σιγόβρασε 12–15 λεπτά μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά. 5. Σερβίρισμα • Βάλε το ρύζι στο πιάτο, από πάνω τα μπούτια και σάλτσα με τα λαχανικά.

Δείτε το Breakfast@Star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top