Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή

Μεσημέριασε και ψάχνεις να βρεις μία γρήγορη και νόστιμη συνταγή για να φτιάξεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα; Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star την τέλεια ιδέα.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μπουτάκια κοτόπουλου για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, έφτιαξε κοκκινιστά μπουτάκια κοτόπουλου με ρύζι και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 4 μπούτια κοτόπουλου

• 50 γρ. αλεύρι

• 80 ml ελαιόλαδο





Για τη σάλτσα

• 1 κρεμμύδι

• 1 καρότο

• 2 κλωνάρια σέλερι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη

• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 150 ml λευκό κρασί

• 500 ml ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου

• 1 φύλλο δάφνης

• Αλάτι & πιπέρι

• 300 γρ. ρύζι καρολίνα ή νυχάκι

• ½ κ.γ. αλάτι



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Κοτόπουλο • Αλατοπιπέρωσε τα μπούτια και πέρασέ τα από το αλεύρι. • Σοτάρισέ τα σε κατσαρόλα με το λάδι μέχρι να ροδίσουν. Βγάλε τα σε πιάτο. 2. Λαχανικά • Στο ίδιο λάδι σοτάρισε κρεμμύδι, καρότο, σέλερι για 4–5 λεπτά. • Πρόσθεσε το σκόρδο και τον πελτέ, ανακάτεψε 1 λεπτό. 3. Σάλτσα • Σβήσε με το κρασί (αν βάλεις). • Ρίξε την ντομάτα, τον ζωμό, τη δάφνη, αλάτι και πιπέρι. • Βάλε μέσα τα μπούτια και σιγόβρασε 45–50 λεπτά με μισοσκεπασμένη κατσαρόλα, μέχρι να μαλακώσουν και να δέσει η σάλτσα. 4. Ρύζι • Βράσε τον ζωμό σε άλλη κατσαρόλα. • Πρόσθεσε το ρύζι, το λάδι και το αλάτι. • Σιγόβρασε 12–15 λεπτά μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά. 5. Σερβίρισμα • Βάλε το ρύζι στο πιάτο, από πάνω τα μπούτια και σάλτσα με τα λαχανικά.

