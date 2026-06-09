Φτιάξτε απίστευτη Πάβλοβα με μαρμελάδα, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Πεντανόστιμο γλυκό, με λίγα λιπαρά και εμφάνιση που εντυπωσιάζει

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Μία συνταγή, από άλλο επίπεδο φέρνει σήμερα στο Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας. Πάβλοβα με μαρμελάδα 4 φρούτων. Δώστε προσοχή στα βήματα, και φτιάξτε ένα γλυκό που θα εντυπωσιάσει, τόσο γευστικά όσο και εμφανισιακά, τους καλεσμένους σας.

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ΠΑΒΛΟΒΑ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 4 ΦΡΟΥΤΩΝ

pavlova

Για τη μαρέγκα:
• 150 γρ. ασπράδια αυγών
• 300 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
• 1 κ.γ. κορν φλάουρ
• 1 κ.γ. λευκό ξίδι
• 1 βανίλια

Για την κρέμα:
• 400 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά παγωμένη
• 30 γρ. άχνη ζάχαρη

Για το γαρνίρισμα:
Μαρμελάδα 4 φρούτα

Εκτέλεση

Ελβετική μαρέγκα

1. Βάλε τα ασπράδια και τη ζάχαρη σε μεταλλικό μπολ πάνω από μπεν μαρί. 2. Ανακάτευε συνεχώς μέχρι να λιώσει τελείως η ζάχαρη και το μείγμα να φτάσει περίπου τους 60-65°C. 3. Μετάφερε το μείγμα στο μίξερ και χτύπα για 10-12 λεπτά μέχρι να γίνει σφιχτή, γυαλιστερή μαρέγκα και να κρυώσει. 4. Πρόσθεσε τη βανίλια, το κορν φλάουρ και το ξίδι και ανακάτεψε απαλά.

Ψήσιμο

1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 110°C στον αέρα. 2. Στρώσε λαδόκολλα σε ταψί και σχημάτισε έναν δίσκο 22-24 εκ., αφήνοντας μια μικρή λακκούβα στο κέντρο. 3. Ψήσε για 1 ώρα και 30 λεπτά. 4. Σβήσε τον φούρνο και άφησε την πάβλοβα μέσα μέχρι να κρυώσει τελείως, με την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή.

Κρέμα και στήσιμο

1. Χτύπα την κρέμα γάλακτος με την άχνη μέχρι να γίνει απαλή σαντιγί. 2. Βάλε τη σαντιγί πάνω στην κρύα πάβλοβα. 3. Γάρνιρε με φράουλες και τα υπόλοιπα φρούτα.

Tip ζαχαροπλαστείου: Αν έχεις θερμόμετρο, βγάλε τη μαρέγκα από το μπεν μαρί μόλις φτάσει τους 62-63°C. Έτσι θα χτυπηθεί πιο γρήγορα και θα κρατήσει καλύτερα τον όγκο της
 

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