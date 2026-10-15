Ο Χρήστος Μοίρας δείχνει σήμερα στη εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα τρεις συνταγές, με ένα αγαπημένο υλικό. Τρεις εκδοχές της ομελέτας, για όσους και όσες δεν έχουν πολύ χρόνο, αλλά θέλουν να απολαύσουν ένα εκπληκτικό πρωινό ή μεσημεριανό γεύμα, γεμάτο πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά.
Κοτόπουλο με χυλοπίτες, η απόλυτη φθινοπωρινή comfort συνταγή
Πάμε να δούμε τρεις συνταγές με βασικό υλικό τα αυγά
Καγιανάς
Υλικά
- 4 αυγά
- 3 ώριμες ντομάτες τριμμένες
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- 50 γρ φέτα
- 1 πρεζα καγιέν
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Σοτάρω την τριμμένη ντομάτα στο ελαιόλαδο μέχρι να δέσει.
- Προσθέτω τα αυγά, αλατοπιπερώνω και ανακατεύω απαλά μέχρι να ψηθούν και να παραμείνουν ζουμερά.
Αυγά με πατάτες
Υλικά
- 4 αυγά
- 3 πατάτες
- Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Κόβω τις πατάτες σε λεπτές φέτες και τις τηγανίζω μέχρι να χρυσαφίσουν.
- Προσθέτω τα αυγά απευθείας στο τηγάνι, αλατοπιπερώνω και ανακατεύω μέχρι να ψηθούν.
Scrambled αυγά
Υλικά
- 4 αυγά
- 1 κ.σ. βούτυρο
- 1 κ.σ. γάλα
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Χτυπάω τα αυγά με το γάλα.
- Λιώνω το βούτυρο σε αντικολλητικό τηγάνι και προσθέτω τα αυγά.
- Ανακατεύω συνεχώς σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνουν κρεμώδη.
- Αλατοπιπερώνω και σερβίρω αμέσως.
- Σερβίρω με φρυγανισμένο ψωμί