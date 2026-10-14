Κοτόπουλο με χυλοπίτες, η απόλυτη φθινοπωρινή comfort συνταγή

Ένα ιδανικό οικογενειακό πιάτο, με πολλές πρωτεΐνες και τέλεια γεύση

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Ο βροχερός καιρός θέλει και το αντίστοιχο φαγητό

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Ο καιρός είναι βροχερός, και το φθινόπωρο είναι εδώ. Ο Χρήστος Μοίρας έρχεται στην κουζίνα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και δείχνει μία συνταγή που ταιριάζει απόλυτα με την εποχή. Φτιάχνει Κοτόπουλο με Χυλοπίτες, για ολόκληρη την οικογένεια.

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Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία

Κοτόπουλο με χυλοπίτες, η απόλυτη φθινοπωρινή comfort συνταγή

Κοτόπουλο με χυλοπίτες

Κοτόπουλο με χυλοπίτες, η απόλυτη φθινοπωρινή comfort συνταγή

Υλικά

  • 1 κιλό κοτόπουλο μπούτι 
  • 500 γρ. χυλοπίτες
  • 800 ml ζωμός λαχανικών 
  • 2 κρεμμύδια 
  • 1 σκελίδα σκόρδο
  • 300 γρ. τριμμένη ντομάτα ή κονκασέ
  • 1 κ.σ. πελτές ντομάτας
  • 100  ml ελαιόλαδο
  • 100 ml κόκκινο κρασί
  • 1 φύλλου δάφνης
  • 1 ξυλάκι κανέλας
  • 5 κόκκους  μπαχάρι
  • 1 κτλ γλ πιπέρι καγιέν 
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Κεφαλοτύρι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Κοτόπουλο με χυλοπίτες, η απόλυτη φθινοπωρινή comfort συνταγή

  • Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνω το ελαιόλαδο και σοτάρω το κοτόπουλο μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές.
  • Προσθέτω τα κρεμμύδια και το σκόρδο ψιλοκομμένα και σοτάρω για λίγα λεπτά.
  • Ρίχνω τον πελτέ, ανακατεύω και σβήνω με το κόκκινο κρασί.
  • Προσθέτω την τριμμένη ντομάτα, τον ζωμό, τη δάφνη, την κανέλα, το μπαχάρι, το καγιέν, αλάτι και πιπέρι.
  • Σιγομαγειρεύω μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο και να δέσει η σάλτσα.
  • Προσθέτω τις χυλοπίτες και μαγειρεύω μέχρι να απορροφήσουν τα υγρά και να μαλακώσουν, προσθέτοντας λίγο ζεστό νερό αν χρειαστεί.
  • Σερβίρω με τριμμένο κεφαλοτύρι
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