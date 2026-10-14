Ο καιρός είναι βροχερός, και το φθινόπωρο είναι εδώ. Ο Χρήστος Μοίρας έρχεται στην κουζίνα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και δείχνει μία συνταγή που ταιριάζει απόλυτα με την εποχή. Φτιάχνει Κοτόπουλο με Χυλοπίτες, για ολόκληρη την οικογένεια.
Συνταγή για burger μαζί με ένα εξαιρετικό κοκτέιλ. Ο τέλειος συνδυασμός
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Κοτόπουλο με χυλοπίτες
Υλικά
- 1 κιλό κοτόπουλο μπούτι
- 500 γρ. χυλοπίτες
- 800 ml ζωμός λαχανικών
- 2 κρεμμύδια
- 1 σκελίδα σκόρδο
- 300 γρ. τριμμένη ντομάτα ή κονκασέ
- 1 κ.σ. πελτές ντομάτας
- 100 ml ελαιόλαδο
- 100 ml κόκκινο κρασί
- 1 φύλλου δάφνης
- 1 ξυλάκι κανέλας
- 5 κόκκους μπαχάρι
- 1 κτλ γλ πιπέρι καγιέν
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- Κεφαλοτύρι για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνω το ελαιόλαδο και σοτάρω το κοτόπουλο μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές.
- Προσθέτω τα κρεμμύδια και το σκόρδο ψιλοκομμένα και σοτάρω για λίγα λεπτά.
- Ρίχνω τον πελτέ, ανακατεύω και σβήνω με το κόκκινο κρασί.
- Προσθέτω την τριμμένη ντομάτα, τον ζωμό, τη δάφνη, την κανέλα, το μπαχάρι, το καγιέν, αλάτι και πιπέρι.
- Σιγομαγειρεύω μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο και να δέσει η σάλτσα.
- Προσθέτω τις χυλοπίτες και μαγειρεύω μέχρι να απορροφήσουν τα υγρά και να μαλακώσουν, προσθέτοντας λίγο ζεστό νερό αν χρειαστεί.
- Σερβίρω με τριμμένο κεφαλοτύρι