Σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, έχουμε μία ξεχωριστή συνεργασία. Ο Χρήστος Μοίρας υποδέχεται στην κουζίνα, τον αγαπημέμο barman του First Dates, Τάσο Τσιλίκουνα. Και μαζί φτιάχνουν μία διπλή συνταγή. Ένα εξαιρετικό smashed burger και ένα virgin mary, για τους λάτρεις των cocktails χωρίς αλκοόλ.
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Υλικά
Για 2 burgers
- 2 ψωμάκια brioche
- 320 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς για burger, 70-30
- 4 φέτες cheddar
- Bacon
- Βούτυρο για τα ψωμάκια
Για την πίκλα κρεμμυδιού
- 100 γρ. νερό
- 100 γρ. ξύδι
- 100 γρ. ζάχαρη
- 1 κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες
Για τη μαγιονέζα
- 200 γρ. μαγιονέζα
- 1 κ.σ. κέτσαπ
- 1 κ.σ. μουστάρδα
- 1 κ.γ. πάπρικα
- Λίγο τσίλι
Εκτέλεση
- Για την πίκλα κρεμμυδιού βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι το νερό, το ξύδι και τη ζάχαρη και τα αφήνουμε να βράσουν μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.
- Προσθέτουμε το κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες, αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε μέσα στο υγρό να τραβήξει.
- Για τη μαγιονέζα ανακατεύουμε τη μαγιονέζα με την κέτσαπ, τη μουστάρδα, την πάπρικα και λίγο τσίλι μέχρι να ομογενοποιηθεί.
- Χωρίζουμε τον κιμά σε 4 ίσες μπάλες των 80 γρ. Ζεσταίνουμε πολύ καλά ένα μαντεμένιο τηγάνι ή πλάκα, βάζουμε τις μπάλες του κιμά και τις πιέζουμε δυνατά με σπάτουλα ώστε να γίνουν λεπτά smashed burgers. Ψήνουμε μέχρι να δημιουργηθεί έντονη κρούστα και γυρίζουμε.
- Προσθέτουμε από μία φέτα cheddar σε κάθε μπιφτέκι και αφήνουμε να λιώσει καλά.
- Παράλληλα, ψήνουμε το bacon μέχρι να γίνει τραγανό. Κόβουμε τα brioche στη μέση και τα φρυγανίζουμε σε τηγάνι με λίγο βούτυρο.
- Για το στήσιμο απλώνουμε την πικάντικη μαγιονέζα στη βάση του brioche. Σε κάθε burger τοποθετούμε δύο smashed μπιφτέκια με το λιωμένο cheddar, το τραγανό bacon και την πίκλα κρεμμυδιού. Κλείνουμε με το επάνω μέρος του brioche και σερβίρουμε αμέσως.
Και το κοκτέιλ :
Υλικά
- 200 ml χυμός ντομάτας
- 20 ml χυμός λάιμ
- 5 dash Worcestershire sauce
- 3-5 dash Tabasco
- 5 ml χυμός από πίκλα
- 1 πρέζα αλάτι
- 1 πρέζα φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- Top up soda
- Garnish
- Πάγος
- 1 κλωνάρι σέλερι για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Βάζουμε σε ένα ποτήρι γεμάτο με πάγο τον χυμό ντομάτας, τον χυμό λάιμ, τη Worcestershire sauce, το Tabasco, τον χυμό από την πίκλα, το αλάτι και το φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.
- Ανακατεύουμε καλά με κουτάλι ώστε να ενωθούν τα υλικά και να κρυώσει καλά το μείγμα.
- Συμπληρώνουμε με soda και ανακατεύουμε απαλά μία φορά, ώστε να διατηρήσουμε τις φυσαλίδες.
- Γαρνίρουμε με ένα κλωνάρι σέλερι και σερβίρουμε αμέσως.